SEHRANOST. Možná nejdůležitější bod. Delší období si totiž jihomoravský klub pozorně skládá a sehrává kádr, nynější sezona je pak vyvrcholením této práce. Sehraný tým působí kompaktně, Basket jej navíc vhodně doplnil zahraničními posilami. „Někdo říká, že máme štěstí na výběr hráčů ze zahraničí, já si ale myslím, že je to opět o dobré práci a skautingu. Česká osa je zde už třetí sezonu, tím jednodušší to pro nás je,“ nastínil brněnský lodivod.

Právě (ne)sehranost tvoří v letošní sezoně jeden z největších rozdílů mezi Brnem a Nymburkem. Zatímco jihomoravský celek ze sladěného týmu profituje, středočeský tým postupně opustila osa českých reprezentantů a nastoupil na novou cestu. „Nymburk přeorganizoval kádr a bude mu to chvilku trvat. V tomhle máme trochu výhodu, ale je to hodně o času a trpělivosti, pak to může přinášet kýžené ovoce. Naši kluci mají vícero automatismů, které bychom do nového mužstva dostávali třeba celou sezonu,“ podotkl Růžička.