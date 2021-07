Nepostup mezi dvanáct nejlepších a konečné dvacáté místo znamenalo v Barceloně pro brněnské akvabely Anetu Mrázkovou a Karolínu Kluskovou jediné neúčast na olympiádě v Tokiu. Přestože zklamání Brňanky neskrývají, doufají, že v boji o další olympiádu jim tyto zkušenosti pomohou. „Děvčata zvládla tento rok nejlépe, jak mohla. Určitě nejsou slabší a ani nemají deficit, jen je potřeba opět začít trénovat ve standardních podmínkách. Cíl máme jasný a naší cestou je teď stoupat po světovém žebříčku,“ říká trenérka a bývalá olympionička Soňa Bernardová.

Karolína Klusková a Aneta Mrázková usilovaly o kvalifikaci do Tokia marně. | Foto: Czech Artistic Swim Duet

Podle ní páru z Brna chyběly tolik potřebné zahraniční zkušenosti, o něž přišly kvůli koronaviru. A do karet jim nehrál ani los, který je v Barceloně do boje o olympiádu poslal hned jako první. „Neříkám, že jsme se měly umístit lépe, ale myslím, že bodů jsme mohly dostat víc. Dalo se to ale čekat, moc závodů jsme letos neobjely a rozhodčí tak nevěděli, s čím přijedeme. Pokud se chceme přiblížit světové špičce a olympiádě v Paříži, musíme ty zahraniční zkušenosti ještě nasbírat,“ myslí si Klusková.