Jen jednou zatím Česká republika hostila florbalové mistrovství světa žen, v roce 2013 se elitní státy sjely do Brna a Ostravy. Po dvanácti letech se vrcholná akce do stejných měst vrátí, Mezinárodní florbalová federace (IFF) totiž Česku přidělila pořadatelství šampionátu, které se odehraje v prosinci 2025.

V roce 2025 se v Česku podruhé uskuteční MS florbalistek, hrát se bude v Brně a Ostravě. | Foto: Český florbal

Jen v roce 2013 zavítaly nejlepší florbalové hráčky do České republiky, aby bojovaly o cenné kovy z mistrovství světa. Nyní už je jisté, že se za dva roky sjedou do země ze střední Evropy opět. „Jsme velmi rádi, že nám IFF svěřila pořádání ženského šampionátu. Každé mistrovství je výzva, věříme ale, že navážeme na předchozí povedené akce. Vnímám to jako důležitý krok pro podporu ženského florbalu,“ podotkl prezident Českého florbalu Daniel Novák.

O pořádání mistrovství v roce 2025 měly zájem i jiné státy, jednání tak nebylo úplně jednoduché. „Diskutovali jsme především s finskou federací, která měla také zájem pořádat další šampionáty. Nakonec mezi námi došlo k dohodě a Finové uspořádají v roce 2026 mužské mistrovství a o rok později šampionát žen. Je znát, že máme na mezinárodní úrovni velký kredit, uplynulá česká mistrovství byla velice úspěšná,“ nastínil viceprezident IFF Filip Šuman.

Dějiště mistrovství budou dvě, základní skupiny se odehrají v brněnské hale ve Vodově ulici, boje ve vyřazovacích fázích pak bude hostit Ostravar Aréna. „Velkou výhodou pro nás je, že obě haly velmi dobře známe nejen z posledního ženského šampionátu. Na Vodově jsme před dvěma lety pořádali juniorské mistrovství světa, v ostravské aréně jsme pak v letech 2018 a 2019 hostili superfinále. Ve všech případech byly haly plné diváků,“ rekapituloval Novák.

Záložník Souček pykal za svou hloupost. Teď je zpět a chce pomoct k záchraně

Čeští fanoušci tak budou mít unikátní příležitost sledovat jubilejní patnácté světové mistrovství, kterému ještě bude předcházet letošní šampionát, jenž v prosinci hostí Singapur. „Znovu budeme chtít pro všechny návštěvníky vytvořit jedinečný zážitek. Věřím tedy, že i tentokrát si diváci najdou cestu v co nejvyšším možném počtu a pomohou našim hráčkám v cestě za medailí,“ vysnil si Novák.

Přestože vrcholná akce vypukne v Brně a Ostravě až za víc než dva roky, první práce na její organizaci započnou už v následujících dnech. „Máme teď dva roky na přípravu všeho důležitého. V prvních chvílích budeme řešit to, jak bude celé mistrovství vypadat a jakou mu dáme identitu. Věřím, že se nám znovu povede uspořádat šampionát, na nějž se bude vzpomínat v tom nejlepším světle,“ popsal předseda organizačního štábu světového mistrovství Petr Chvojka.