Tenhle šampionát se povedl. Roudnice minulý týden hostila mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě a českým reprezentantům se nebývale dařilo. K medailové žni se přidali i jihomoravští zástupci, kteří z Labe vylovili hned několik cenných kovů.

Marie Němcová si z roudnického mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě odvezla tři medaile. | Foto: Kanoe.cz

Roli jedné z hlavních favoritek potvrdila Marie Němcová. Ta nejprve s Terezou Kneblovou a Karolínou Paloudovou opanovala závod hlídek na kajaku, následně si podmanila i individuální závody. Ke stříbru na kajaku brněnská rodačka přidala zlato na singlkanoi. „Je náročné střídat obě kategorie, pauza mezi oběma finále nebyla moc velká. Pomalu už si na to ale zvykám a tentokrát se mi podařilo se zkoncentrovat,“ těšilo úřadující mistryni světa ve sprintu.

Němcová přitom o vítězství na singlkanoi málem přišla, v cíli se totiž převrátila a netušila, jestli už byla za fotobuňkou. „Vůbec jsem si nebyla jistá. Když jsem viděla na výsledkové tabuli jedničku, měla jsem hroznou radost. Konečně se mi podařilo kanoi pokořit,“ radovala se.

V závodě singlířek ji na stupních vítězů doplnila i Zuzana Dziadková, pro kterou byl bronz její první medailí na světové akci. „Neskutečně si to užívám, je to něco neuvěřitelného. Doufala jsem, že by to mohlo klapnout a nakonec se to povedlo,“ těšilo Brňanku.

Poslední medaili si na jih Moravy odvezla Ela Střechová, která společně s Annou Retkovou a Michaelou Annou Zedníčkovou nenašla konkurenci v juniorském závodě kajakářských hlídek. „Nechápu, jak se nám to povedlo, ale mám strašnou radost,“ líčila Střechová.