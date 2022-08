Útočník opět dává góly. I proto umí Líšeň otáčet zápasy

V kvalifikaci sprintu jednotlivců na dvě stě metrů si zajel osobní rekord 9,995 sekundy a probojoval se do osmifinále, kde vypadl s Francouzem Rayanem Helalem. „Vymysleli jsme s trenérem, že pojedu naplno na tři kola, ale nevyšlo to, byl prostě rychlý. Jsem rád, že jsem poprvé zajel kvalifikaci pod deset sekund,“ popsal.

V nabitém keirinu se do druhého kola nedostal ani přes opravnou jízdu. „Dlouho jsem čekal a prostě jsem to prospal. Z opravky jsem smutný, měl jsem na to, abych postoupil. Aspoň jsem nabral zkušenosti a vím, co příště nemám dělat,“ líčil čtyřiadvacetiletý Bohuslávek.

Dukla Brno na mistrovství Evropy:

MUŽI

týmový sprint: 1. Nizozemsko (Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen),… 6. ČR (Matěj Bohuslávek, Martin Čechman, Tomáš Bábek)

sprint: 1. Sébastien Vigier (Fra.), …11. Čechman, 13. Bohuslávek

keirin: 1. Vigier, …7. Bábek, 13. Bohuslávek

1 km s pevným startem: 1. Melvin Landerneau (Fra.), …11. Robin Wagner, 13. Bábek

ŽENY

sprint: 1. Emma Hinzeová (Něm.), …15. Veronika Jaborníková

keirin: 1. Lea Sophie Friedrichová (Něm.), …9. Jaborníková

500 m s pevným startem: 1. Hinzeová, …11. Jaborníková

Pořád se má co učit, vždyť na dráze jezdí dva roky. „Myslím, že už jsem se trochu přetvořil v dráhaře, znaky bikrosu víceméně mizí. Byl jsem zvyklý jen vypálit a jet, což se hodilo ze začátku na jedničku do týmového sprintu, poslední dobou už vydržím déle. Ještě musím zamakat a sbírat zkušenosti. Čím víc závodů pojedu s nejlepšími, tím jim budu blíž,“ přemítal.

V Mnichově ukázal, že může nabídnout víc než jen rozjíždění týmového sprintu. „U toho bych mohl zůstat, docela mi to jde, na druhou stranu jsme objevili, že to může jít i ve sprintu, dvoukilo už není tak špatné. Keirin má zase blíž k bikrosu… Baví mě všechno a uvidíme, co budu jezdit,“ uvažoval Bohuslávek.

Aby mohl konkurovat elitním světovým dráhařům, potřebuje zlepšit silovou vytrvalost. „Musím natrénovat, abych na dráze nevydržel jen dvě stě padesát metrů, ale klidně osm set. Chybí mi síla, takže se musím víc zavřít do posilovny a zvedat víc železa, jak se říká,“ usmál se.

V Mnichově se koná mistrovství Evropy několika sportů najednou, ovšem velodrom v pavilonu výstaviště dráhovou cyklistiku od jiného dění odřízl. „Byli jsme úplně mimo, kolem nás nic, všechny ostatní sporty byly u olympijského centra. Velodrom je tam malý, kapacita diváků nízká, v televizi se mohly zdát závody atraktivní, ale z pohledu závodníka byly úplně netradiční. Myslel jsem, že půjdu do nástupu na kolo a půl, ale jelo se hned od startu na tři kola,“ sdělil brněnský sprinter.

Velodrom totiž měřil jen dvě stě metrů, místo klasických dvě stě padesáti. „Byla to mela, v keirinu zvlášť. Jakmile jsem si nevytáhl na startu jedničku nebo dvojku, dá se říct, že bylo hotovo. I rychlejší kluci měli hrozný problém zezadu se přetáhnout dopředu. Štvalo mě, že se na dráze nedalo moc předjíždět. Na dvoustovce se jelo loket na loket, hodně se strkalo, na druhou stranu to nebylo moc nebezpečné, padalo se spíš ve stíhačských disciplínách než sprinterských,“ doplnil Bohuslávek.