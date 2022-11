Všichni se snaží, aby byla dobrá, ale toho cestování a všech komplikací s tím spojených má každý plné zuby. Do toho řešíme nějaké zdravotní komplikace, takže uvidíme.

Může být mužstvo nervózní z důležitosti utkání?

Pokud chcete být úspěšný a hodláte vyhrávat, tak vždy jdete do utkání s tím, že chcete podat co nejlepší výkon. A to, že nevíte, jak se zápas bude vyvíjet, s sebou přináší nervozitu, protože chcete být zodpovědný za dobrý výkon. Kdo není nervózní a je splachovací, tak toho obdivuju. Já to neumím a neznám hráčku, které by to tak měla.

Neočekává se moc diváků, jak hráčky zareagují na mnohem komornější atmosféru, než byla třeba ve Francii?

Ve Francii jsme hlavně hrály proti klubu, který je rozpočtově i kvalitou úplně někde jinde, má v sestavě i bývalé hráčky WNBA. Navíc Charleville je malé město a tam se vždy dělá basket líp, protože chodí celá populace na zápasy a baví se tím, protože bez urážky se nic jiného na tom městě neděje. Tady to bude komornější a každá hráčka to má nastavené jinak, někoho to hecuje a jinou uspává.

OBRAZEM: Faerské ostrovy se chystají na Česko v Brně. Morenda jim ale nesedla

Pomůže vám v utkání vědomí, že jste v úvodu skupiny doma Dubrovník porazily?

Na vlastní palubovce každý chce vyhrát, domácí prostředí je vždy šestý hráč, proto se tam hraje líp. Venku se vyhrává těžko. My jsme navíc vyhrály jen o tři body, to je zase výhoda pro Dubrovník, protože to nebylo třeba o třináct. Popereme se o to, začíná pak reprezentační pauza, tak se holky nemají proč šetřit. Musí do toho jít na plné gule, jak se říká na Slovensku.

Budete se spíš chtít soustředit na vlastní hru nebo svěřenkám hodně zmiňujete kvality soupeře?

Považuju se za defenzivní trenérku, takže jim vždy opakuju, že budeme vycházet z obrany. Každý soupeř vám dá tolik bodů, kolik mu dovolíte. Pokud budeme úspěšné v defenzivě a na obranném doskoku, tak z toho vyplývá lepší přechod do rychlého protiútoku. Pokud Dubrovníku nedovolíme, aby měl jednoduché střely, aby snadno zakončoval nebo byl úspěšný na doskocích, tak můžeme být úspěšné.

Je v něčem Dubrovník specifický?

Je! Má starší, zkušené hráčky. A zkušenosti ničím nenahradíte. Můžete mít natrénováno, kolik chcete, ale zkušený hráč si toho mladého vždy vychutná.

Zbrojovka má šanci vylepšit závěr podzimu v Teplicích, hraje osmifinále poháru

Co tedy může na zkušené chorvatské mužstvo platit?

Myslím si, že bude rozhodovat právě naše obrana. Záleží pak také na naší potenci, jak nám střelecky utkání sedne.

Už máte vymyšlený proslov, který hráčkám řeknete těsně před zápasem?

Svůj motivační proslov už máme, vždy si pouštíme útržek od Rockyho Balboy, ve kterém říká, že musí umět přijímat i rozdávat rány a žádné vítězství není jednoduché. Takže do toho s tím půjdeme, protože proti Charleville jsme ty rány rozdávat neuměly, jen jsme je přijímaly.

O víkendu jste neměly ligový zápas, může to být výhoda proti Dubrovníku, který ještě v sobotu hrál?

Odložit to naše víkendové utkání bylo vynikající řešení. Holky toho mají fakt plné zuby, a i když se nehraje, musíme cestovat, tak jen to nám dá dost zabrat. Navíc se bavíme o hráčkách, které nemají sto sedmdesát centimetrů, ale mají problém někde složit nohy, lehnout si nebo sklonit hlavu. Po téhle stránce jsme to udělaly správně.