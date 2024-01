To ovšem není kratochvíle, jak by mohlo někoho napadnout. Myslivci mají lov v náplni práce, dokonce musejí plnit kvóty. „Obhospodařujeme pozemky Lesů České republiky, od nichž na nás míří velký tlak, abychom zvěř lovili víc než obvykle, kontrolují nás a dokonce upozorňují, když neplníme plán. Po kůrovcové kalamitě má tendenci okusovat novou výsadbu, kterou tím ničí. Snažíme se jí před zvěří chránit,“ popisuje Lipták.

Přemnožení spárkaté zvěře, tedy srnčí nebo dančí, totiž může nadělat velkou škodu na nové lesní výsadbě. „Když zemědělci zasadí kukuřici, vlétnou tam divočáci a zklikvidují ji, příští rok ji zasejí znovu. Jenže když lesáci zasadí stromky na desetiletém porostu, přijde vysoká nebo jiná zvěř, která ji okouše, znehodnotí deset let práce. Lesy všeobecně na myslivce tlačí, aby snižovali stavy spárkaté zvěře,“ sděluje Lipták.

Samozřejmě lov má jasně daná pravidla, myslivci nemůžou ulovit jakékoli zvíře. „Teď je doba lovu, protože mladá zvěř už odrostla, Nebavíme se o ptácích, bažantech, holubech, ale veškeré spárkaté zvěři, tedy srnčí, dančí, jelení, mufloní. Zahrnuje to holou mládež, která nemá nic na hlavě, nebo samičí zvěř, která se může střílet do věku dvou let. Eko aktivisté nám sice nadávají, že jsme vrazi, ale jinak to nejde. Samozřejmě není dobré lovit bezbrannou srnu, snažíme se vybírat starší nebo slabší, nemocné kusy,“ vysvětluje jedenačtyřicetiletý Lipták.

K nejvýznamnějším mysliveckým povinnostem patří v zimě přikrmování zvěře. „Bývá to jen v době nouze, zvěř by pořád měla mít instinkty, aby okusovala maliní, trávu a tak dále. Přikrmujeme jednou týdně, kdy objíždíme pět, šest míst s krmným zařízením, které je samospadávající. Když napadne pět cenťáků sněhu, není to problém, ale dvacet centimetrů už zvěř neprohrabe. Rozvozili jsme tunu cukrovky, taky přikrmujeme kukuřicí, která je energeticky nejvýraznější,“ přibližuje brokař brněnské Komety.

V roce 2012 byla myslivost zapsána jako nehmotná kulturní památka na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Tento koníček má v krvi. Jeho děda byl myslivec, otec je rovněž. „Vypadá to, že mladý Daník bude taky, často se mnou jezdí do lesa. Když byla děcka menší a měli jsme zdravého psa, nechodil jsem si sednout někam na sedačku, ale tam, kde jsme se vlezli. Děti usnuly na podlaze, já byl ve střehu. Pak jsem je probudil, snědly sladkosti a jeli jsme domů,“ líčí Lipták.

Výjimečně bere dceru Karolínu nebo manželku Petru. „Když s námi byla žena, zrovna deset metrů kolem nás chodili velcí divočáci,“ vzpomíná.

Co se střílení týče, má syn Daniel nejlepšího možného učitele. Olympijského vítěze v trapu z Tokia 2021. „Už si vyzkoušel zamířit v lese, pocítil adrenalin, třepal se, ale nelovili jsme. Z kulovnice už si však na střelnici vystřelil, takže ví co očekávat. Bude mu třináct, na myslivost má čas,“ říká Lipták.

V prosinci se udržoval jen v posilovně, regeneroval při masážích nebo v sauně. Teď už se s parťákem Davidem Kosteleckým zase chystají střílet. Začátkem ledna zamíří na soustředění na Kypr, koncem měsíce už je čeká světový pohár v Egyptě.

V létě před ním bude obhajoba olympijského zlata, hry v Paříží vypuknou 26. července. „Myšlenky na olympiádu zatím dávám bokem, nechci nad tím přemýšlet. Jen novináři mi to připomínají,“ usmívá se.

Pod pěti kruhy bude opět patřit k favoritům, což dokázal v minulé sezoně. Jeho výkonů si opět všimla akademie brněnského sportu a Lipták v prosinci už potřetí za sebou ovládl anketu nejlepších sportovců Brna. „Zkompletoval jsem zlatý hattrick, jak říkal Robert Záruba,“ culí se. „Odevzdal jsem putovní pohár, nalepili tam štítek a zase mi ho vrátili, máme ho doma. Samozřejmě to potěší, Brno je město sportu a taková trofej je pěkná. Může být už poslední, takže si ceny vážím,“ sděluje.

V minulé sezoně Lipták vyhrál světový pohár v Káhiře, ve finálovém závodě světového poháru v Dauhá skončil šestý. Na mistrovství světa v Baku byl sedmý, českému družstvu pomohl ke stříbru ve finále světového poháru a bronzu na evropském šampionátu. „Celou sezonu jsem měl různé úspěchy, možná to novinářům uvázlo v hlavě víc než jeden větší úspěch ostatních. Ani to nebylo moc těsné, o to jsem byl radši,“ těší ho.

Pokud uspěje v nadcházející olympijské sezoně, pravděpodobně vládu nad brněnskými sportovci prodlouží.