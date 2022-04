Výtěžek poputuje k nákupu motomedu – přístroje, co posiluje svaly a snižuje napětí v končetinách. „Již dříve jsme se spojili s neziskovou organizací Dnes pomáhám a vybírali, kam peníze pošleme. Bude to Verunka, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Přístroj by jí měl pomáhat v léčbě,“ uvedl jeden z organizátorů Ondřej Porwisz.

Volejbal v Králově Poli znovu na výsluní. O titul se porvou mladé

Jde přitom již o druhý ročník turnaje. Premiéru si florbalisté odbyli v roce 2019, kdy vybrali 34 tisíc korun na kochleární implantát, který pomáhá při ztrátě sluchu. Pak jejich snahy pozastavila pandemie. „Vždy se tu pořádal velikonoční turnaj. Pár let zpátky to skončilo a nám to přišlo líto. Zakládali jsme tehdy náš vlastní klub a řekli jsme si, že by bylo fajn něco podobného zorganizovat. Chtěli jsme akci s přesahem, ať není jen o florbalu a pivu, ale taky něco přinese zpět. Vyšlo nám z toho několik nápadů a tady ten se podařilo zrealizovat. Domluvili jsme si halu a čistou náhodou se dostali k Dnes pomáhám,“ přiblížil Porwisz.

Na letošní ročník si cestu našlo deset týmů. Tedy maximum, na které pořadatelé cílili, aby se turnaj stihl odehrát za jeden den. I s fanoušky tak do haly dorazilo víc než 150 lidí. „Zájem byl a to jsme akci ani extra nepropagovali. Velikonoce jsou ve florbalu zajímavý termín. Už se nehraje žádná soutěž, takže je to první turnaj v sezoně. Na druhou stranu zase značná část potenciálních hráčů jede z Brna pryč. Každopádně počty jsme naplnili a doufáme, že příští rok se to povede zas,“ dodal.

TEMPO V PLAY-OFF

I přes charitativní pozadí akce nechybělo finálovým zápasům tempo. „Základní část byla uvolněná v takovém tréninkovém tempu. V play-off už se však lehce přitvrdilo. Některé týmy to vzaly vážněji, tak to zkrátka je, když člověk vidí pohár a nějakou medaili,“ přidal sportovec se smíchem.

Mimo hracích ploch připravili organizátoři pro účastníky i občerstvení a tombolu. „Na organizaci to bylo náročné, ale měli jsme tu úžasný tým lidí. Rád bych zmínil naše spoluzakladatele Tomáše Palka a Ondru Davida, kteří v tom nechali obrovský kus práce. Stejně tak děkuji všem dobrovolníkům z řad našeho klubu a jeho přátel za jejich pomoc na turnaji,“ ocenil Porwisz.

O body Shooters Beta bojují v jihomoravské lize. V právě skončené sezoně se probojovali na čtvrtou příčku. „Kvůli covidu a zraněním jsme byli značně oslabení, ale poprali jsme se s tím dobře a uhráli, myslím, vynikající výsledek. Pro příští rok cílíme na nejvyšší příčky,“ vyhlásil.

PODÍVEJTE SE: Brněnský půlmaraton vyhrál Kaláb, ženám vládla Valášková

Klub pak v současné podobě vznikl před třemi lety. „Deset let jsme hráli univerzitní ligu. Tam už teď nemůžeme, ale parta vydržela. Řekli jsme si proto, že to zkusíme překlenout dál a uvidíme, kam až to dotáhneme. Tak jsme si založili vlastní spolek. V tom jsme oproti tradičním klubům trochu specifičtí,“ uzavřel Porwisz.

JAROSLAV GALBA