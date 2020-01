Před odjezdem měli napilno. Seniorské soutěže se totiž od těch juniorských významně liší, a tak museli své jízdy výrazně měnit. „Krátký program jsme postavili úplně nový, vyžadovány jsou zcela jiné elementy. Volná jízda je o třicet vteřin delší a rozšířená o dva prvky. Tu jsme z části převzali z juniorských závodů, jen jsme k ní přidali, co bylo třeba,“ popisuje dvacetiletý krasobruslař.

Cíle pro svůj debut na evropském šampionátu měli ale sourozenci pocházející z Brna jasné. „Chtěli jsme se kvalifikovat do volných jízd a ukázat, co umíme. Přáli jsme si předvést to nejlepší, co jsme měli natrénováno,“ říká Filip.

Dvě jízdy, dva rekordy

A přesně to se jim povedlo. Po vydařené rytmické jízdě, ve které o dva body vylepšili své osobní maximum z podzimního Grand Prix, se ze sedmnáctého místa probojovali do volných jízd. „Byli jsme nadšení už ze samotného postupu. Předvedli jsme maximum, dál by nás porota nepustila. Juniorským párům se moc často neděje, že by je první sezonu v seniorské kategorii poslali do finále,“ líčí starší ze sourozenců.

Ani druhý osobní rekord, tentokrát ve volných jízdách, ale nezabránil propadu na devatenácté místo. I tak byli sourozenci s celkovým počtem 154,30 bodů spokojeni. „Předvedli jsme nejlepší volnou jízdu, která se nám zatím povedla, spokojení jsme hodně. Bylo to zase o úroveň výš, chceme v tom pokračovat dál,“ uvádí Filip. „Šlo o skvělý zážitek být na ledě se světovými špičkami,“ řekla po volných jízdách o dva roky mladší Natálie.

Čtrnáctí na juniorském mistrovství světa a trojnásobní republikoví mistři ale ví, že je ještě čeká hodně práce, než se nejlepším seniorským párům přiblíží. „Na ledě musíme vypadat větší. Nechceme dávat najevo, že jsme sourozenci, i když je to pro nás často výhoda. Je mezi námi určité spojení. Nedělá nám problém předvádět ani různé love story, bereme to jako divadelní show,“ povídá Filip.

Teď je čekají přípravy na juniorské mistrovství světa, kde chtějí zabodovat podobně, jako se jim to podařilo minulý týden v Grazu. „Hodláme útočit na první pětku,“ prozrazuje starší z talentovaného sourozeneckého dua.

ME v Grazu

Taneční páry: 1. Sinicinová, Kacalapov (RUS), 2. Papadakisová, Cizeron (FR), 3. Stěpanovová, Bukin (RUS), 19. Taschlerová, Taschler (ČR)

Ženy: 1. Kostorná (RUS), 2. Ščerbakovová (RUS), 3. Trusovová (RUS), 22. Březinová (ČR), 36. Štěpánová (ČR)

Muži: 1. Alijev (RUS), 2.Danieljan (RUS), 3. Kvitelašvili (GRUZ), 7. Březina (ČR), 20. Bělohradský (ČR)

ELIŠKA NOVÁKOVÁ