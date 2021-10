V jeho základní skupině L zabojují při sedmé účasti o historicky první postup do vyřazovací části. „Jediná naše nevýhoda je, že jsme teď nehrály těžší zápasy, které by nás prověřily. Mezinárodní utkání jsou ale pro nás oživení a kvůli nim jsme tady,“ prohlásila zkušená královopolská křídelnice Kateřina Zohnová.

Brňanky se na úvod druhé nejvýznamnější soutěže evropských basketbalistek střetnou v domácí hale ve Vodově ulici od šesti hodin večer s favorizovaným TGB Tarbes, mistrem Francie z roku 2010 a trojnásobným vítězem domácího poháru.

„Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek, ale francouzské týmy jsou na jiném levelu než celky v české lize. Doufám, že se přizpůsobíme rychlosti soupeře a odehrajeme důstojný zápas,“ přál si kouč brněnského družstva Dušan Medvecký.

Jeho tým pro větší konkurenceschopnost v mezinárodním poháru posílily před startem této sezony Američanka Natalie Marie Kucowská, libanonská reprezentantka Rebecca Aklová a české basketbalistky Michaela Stejskalová a Petra Malíková. „Myslím, že nové hráčky odvádějí, co jsme od nich čekali. Jsou tam věci, na které nejsou zvyklé a něco mi vadí, ale pořád s nimi mluvím a plní to, co od nich chceme,“ pravil Medvecký.

V tomto ročníku Ženské basketbalové ligy odehrály Královopolanky tři utkání a se stoprocentní bilancí se v tabulce nacházejí na čtvrté pozici. „Hra ještě skřípe, máme z poloviny nový tým a to si nesedne za měsíc nebo za dva. Místy jsem spokojený, ale někdy zase dost nervózní z toho, co na hřišti předvádíme. Navíc jsme měli zranění a nemoci, takže nás nebylo dost,“ podotkl Medvecký.

V pátečním ligovém utkání se Strakonicemi, které brněnský celek porazil 79:59, dostala při absenci zkušených spoluhráček Zohnové, Stejskalové a Evy Kopecké víc prostoru teprve devatenáctiletá Malíková, která v létě zavítala do Králova Pole ze Slovanky.

„Je to pro mě změna, v týmu je trochu jiný systém, ale s holkama už se sehrávám a v těch pozicích si hledám místa, která mi vyhovují. Ještě to ale není úplně dokonalé,“ přiznala mládežnická reprezentantka, kterou ve středu čeká premiérový start v EuroCupu.

S triem, které vynechalo duel ve Strakonicích, může kouč Medvecký proti francouzskému Tarbes už počítat, v týdnu však řešil zdravotní potíže u dvou hráček širší rotace a jejich start je nejistý.

„Máme určité komplikace, protože nám na tři dny lehly dvě holky s nějakou virózou a netrénovali jsme v plné sestavě, poprvé až v úterý,“ prozradil trenér.

Úvodní zápas EuroCupu odehrají brněnské basketbalistky před domácím publikem. „Takový soupeř bude určitě lákat víc než Slovanka nebo Strakonice. Věřím, že nás lidi potáhnou dopředu, před nimi určitě nic nevypustíme,“ slíbila Zohnová.