Úvod utkání byl od českého výběru podařený. Svého soupeře přehrával, v desáté minutě se i ujal vedení. Jenže pak jako by se svěřenci Tomáše Neumanna nechali vedením příliš uchlácholit. „Absolutně jsme se přizpůsobili hře Bosny. Přesně na to jsme přitom kluky upozorňovali, aby se to nestalo. Takhle nejde hrát,“ byl do kamery České televize velmi kritický český kouč.

Česko - Bosna a Hercegovina 4:2

Poločas: 1:1.

Branky: 10. Černý, 25. Seidler, 26. D. Drozd, 35. Záruba – 16. Gosto, 34. Aladžič.

Česko: Vahala – Záruba, P. Drozd, Koudelka, D. Drozd – Holý, Seidler, Křivánek, Černý, Vokoun, Křemen, Buchta, Rešetár.

Bosna v druhé desetiminutovce jasně přebrala otěže zápasu, brzy i vyrovnala. A do přestávky měla i šance k úplné otočce. „Po našem prvním gólu jsme se nechali zbytečně zatlačit a vyrovnávací branka jen visela ve vzduchu. A samozřejmě padla,“ nebyl spokojený ani gólman Ondřej Vahala.

Ten své spoluhráče podržel několika úžasnými zákroky, i proto mohli Češi ve druhé půli rychle odskočit na dvoubrankový rozdíl. Bosna sice ještě snížila, Radim Záruba však rychle zvýšil na konečných 4:2. „Jen těžko se mi ale hledají pozitiva. Tak možná jen to, že i přes náš strašný výkon jsme dokázali zápas dovést k výhře. Ale byl to snad nejhorší zápas, co jsem kdy viděl kluky hrát,“ nebral si servítky Neumann.

Pro český národní tým jde o velmi důležitou výhru, z tříčlenné skupiny postupují do další fáze kvalifikace přímo jen vítězové a čtyři nejlepší celky z druhých míst. I proto by každá ztráta mohla být fatální. „Věděli jsme, co od Bosny čekat, a to se i dost vyplatilo. Ještě že jsme se zvedli a skončilo to vítězně,“ oddechl si Vahala.

Úvodní výhra je o to cennější, že se český výběr musel potýkat s četnými zraněními, do utkání nemohl zasáhnout například ani kapitán Lukáš Rešetár. „Volal mi o víkendu trenér, že je hodně zraněných hráčů, tak by byl rád, kdybych mohl přijet. Hlavně že jsme vyhráli,“ podotkl autor první branky David Černý.

V dalším kvalifikačním duelu vyzvou čeští futsalisté v říjnu Arménii.