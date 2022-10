Běžec z nedalekých Chudčic zvládl 14,1 kilometrů dlouhou členitou trať za 46 minut a 29 sekund. Druhý Adam Szymanik z AK Havířov ztratil 34 sekund a třetí David Kaláb z Blažovic minutu a 38 sekund. „Po druhém kiláku jsem si udělal trochu odstup a pak už jsem náskok navyšoval,“ popsal dvaatřicetiletý Homoláč. „Stále mám trochu problém s tím, že mě tahá noha, při seběhu z kopce mě nepustí do takových otáček, jak bych chtěl, takže nemůžu tolik utéct a sbíhám volněji. Naopak do kopců jsem makal víc,“ přiblížil.

Zdravotní potíže elitního českého vytrvalce klubu VSK Univerzita Brno trápí od začátku srpna. „Proto mi nevyšly závody, mistrovství Evropy jsem musel vzdát, desítka v Praze byla katastrofální. Od té doby na tom intenzivně pracuji a každý den se to mění. Musím se o nohu fakt starat, chodím k fyzioterapeutům, masérům, cvičím. Každým dnem cítím, že to jde nahoru, ale vzhledem k tomu, jak dlouho to bylo špatné, ze dne na den nenaskočí zpátky. Poslední týdny to začíná být dobré a věřím, že zase bude vše v pořádku,“ sdělil Homoláč.

Mezi ženami kralovala letošnímu ročníku Vokolo priglu Katarína Pejpková závodící za Obal Servis Košice, která trasu zvládla za 51 minut a 55 sekund. Druhá skončila Pavla Schorná z Mizuno Teamu se ztrátou sedmnácti sekund a třetí doběhla Hana Homolková z klubu ESA s mankem tří minut a 41 sekund na vítězku.

V předchozích dvou letech se běh Vokolo priglu neuskutečnil vzhledem ke koronavirové pandemii a organizátoři převedli 1750 přihlášek do letoška. V sobotu nakonec vyrazilo kolem přehrady 1077 běžců. „Někteří z tehdy přihlášených třeba už neběhají, nebydlí tady nebo neměli zájem, ale i tak jsme spokojení. Hlavně jsme chtěli splnit slib, že závod uděláme. Atmosféra byla dobrá,“ těšilo ředitele Petra Božka.

Už teď mají pořadatelé termín příštího ročníku. Dvanáctý běh Vokolo priglu se uskuteční v sobotu 7. října 2023. „Bude v obdobném duchu a možná se přihlásí víc lidí, doba už se zase trochu posunula. Pokusíme se sehnat generálního partnera, to je alfa a omega všeho,“ řekl Božek.

Účastníci závodu také letos přispěli na dobrou věc. Při šlapání na Oranžovém kole ČEZ zajistili přes jedenapadesát tisíc korun projektu Anabell, který pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy, a rovněž Rodinnému centru MáTáTa.