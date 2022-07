Dukla Brno, která vychovává nejlepší české sprintery, má na Pyrenejském poloostrově sedm juniorů a dva závodníky do třiadvaceti let. „Hlavu mi nejvíc zamotala děvčata, protože se všechna vyrovnala do řady a neměl jsem to vůbec jednoduché. To je pro mě nová věc, abych vybíral, koho postavím, vždy to bylo víceméně dané, měli jsme jednu dvě, ale teď byla o místa dračka. Podařilo se nám prosadit, že všechna čtyři děvčata odcestovala za klubové pomoci a každá bude mít nějaký pěkný start,“ těší trenéra juniorské reprezentace Zdeňka Noska.

Právě on je vyhledávač talentů, který vybírá mladé závodníky do Dukly Brno. „Z jara objíždíme kritéria, potom jsou české poháry na dráze a mistrovství republiky, kde skautuji,“ popisuje.

Atletický vrchol: Veselý má na medaili, Juška chce do osmičky

Nováčky si bere v kadetech, pak je piplá přinejmenším dva roky. „Pokoušíme se to rozjet ještě níž, aby u nás začínali někdy v žácích nebo od mladšího věku než čtrnácti či patnácti let,“ sděluje.

Oko zkušeného kouče pozná už v žákovském věku, kdo má potenciál pro sprinterské disciplíny na dráze. „Musí být schopen udělat rychlé tempo. Vidíte, zda v něm dynamika je, nebo není. Cvičené oko to odhalí z projevu na kole na první pohled. Pak si něco změřím a vím, zda se s tím dá něco dělat. Neříkám, že se nezmýlím, ale většinou sáhnu dobře. Ovšem talent je jedna věc a píle druhá. Je hodně talentů, které shoří, protože nejsou zvyklí a ochotní pracovat dál. Když je začnou dorůstat konkurenti, které vždycky mastili, ne každý to ustojí,“ připomíná řadu juniorských hvězd, které už se mezi elitou neprosadily.

Dukla Brno na mistrovství Evropy

junioři: Anna Jaborníková (týmový sprint, keirin, sprint), Natálie Mikšaníková (500 m, keirin), Sára Kateřina Peterková (týmový sprint, 500 m), Michaela Poulová (týmový sprint, sprint), Matěj Hytych (týmový sprint, 1 km, keirin, sprint), Jakub Malášek (týmový sprint, 1 km, keirin, sprint), Jakub Vajbar (týmový sprint)

do 23 let: Jakub Šťastný (1 km s pevným startem, keirin, sprint), Veronika Jaborníková (500 m s pevným startem, keirin, sprint)

Když dráhoví cyklisté překročí juniorský věk, od devatenácti let závodí v kategorii do třiadvaceti let. „Všechno na sebe plynule navazuje, radikálně se pro ně nic nezmění, jen mají jiný kalendář a teoreticky by měli zrychlit, zesílit, být lepší. Snažíme se je posunout o level výš,“ říká trenér sprinterské reprezentace do třiadvaceti let Lubomír Vojta.

Samozřejmě na starší dráhaře i dráhařky kladou vyšší nároky. „V posilovně zvedají větší váhy, což jde ruku v ruce s tím, že přikládají těžší převody. To je největší změna. První dva roky v této kategorii se je snažíme tréninkem v posilovně i na kole zlepšit, aby zvládali dospělý převod,“ podotýká Vojta.

Kategorie do třiadvaceti let je přestupní stanice mezi juniory a dospělými ve všech cyklistických disciplínách. „Ještě si tam zazávodí mezi svými a nasbírají nějaké zkušenosti, než se vrhnou mezi elitu. Najdou se případy, kdy už závodníci v této kategorii patří do top světové desítky, ale jsou to spíš výjimky. Konkurence je logicky menší, když spolu závodí dráhaři od devatenácti do třiadvaceti let. Každý má jiný fyziologický vývoj, někdo ještě nedospěl a dostane prostor na to, aby se srovnal, dorostl jak závodnicky, tak silově a podobně,“ popisuje brněnský kouč Vojta.

Z přejezdu jsem měl stažené půlky, řekl pořadatel cyklistického závodu Vaishar

Většinou až po dovršení třiadvacátého roku se rozhodne, kdo ze závodníků u dráhové cyklistiky zůstane. „Snažíme se většinu udržet do této doby, protože každý člověk má jiný progres. Absolvují dvě a půl sezony v juniorech, kde specializace začíná, pak přijdou ke mně, kde se po sezoně či dvou začíná lámat chleba. Nechceme nikoho ukončovat a když se mu daří, v ideálním případě se snažíme, aby v uvozovkách úmrtnost nebyla žádná. Když Peňa (Zdeněk Nosek pozn. red.) nabere deset juniorů, jsme nejradši, když jich deset půjde do třiadvacítky a pak deset mezi dospělé,“ doplňuje Vojta.