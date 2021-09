Stále je v prostějovské nemocnici, v úterý podstoupil operaci, aby mu lékaři vyňali úlomek kosti. „Zatím jen ležím v posteli, ani nevstávám. Kyčel mě bolí míň než odřeniny. Mám odřený celý zadek a záda, něco mi tam zašívali, celý den na tom ležím,“ líčil sklíčeně Šťastný.

Pád na betonové dráze byl děsivý a navíc ho provázelo několik paradoxů. Talentovaný dráhař jej totiž prožil v sobotu v den svých jedenadvacátých narozenin. A navíc na dráze, kde začínal cyklistickou kariéru. „Byl to hrozivý pád, Kuba letěl snad čtyři metry a dopadl na záda, kolo skončilo deset metrů od něj,“ popsal komentátor závodů a hlavní kouč brněnské Dukly Svatopluk Buchta.

Stalo se to v semifinále sprintu jednotlivců, ve kterém se Šťastný utkal s maďarským soupeřem Sándorem Szalontayem. V tu chvíli se řítili rychlostí přes šedesát kilometrů v hodině. „Bylo to kolem sedmé večer. Ten den pršelo, dráha už sice byla suchá, ale reklamy nejspíš ne. Sándor po jedné uklouzl, jel jsem hned za ním a naletěl do něho,“ uvedl dráhař z Náměště na Hané.

Mistrovství světa juniorů

Od čtvrtka do neděle hostí egyptská Káhira mistrovství světa juniorů, brněnská Dukla vysílá do boje trojici juniorek Michaela Poulová, Sára Kateřina Peterková, Anna Jaborníková a trojici juniorů ve složení Jakub Vajbar, Jakub Malášek, Matěj Hytych.

V pátek odletí do kolumbijského Cali Dominik Topinka, Matěj Bohuslávek, Robin Wagner a Veronika Jaborníková z Dukly Brno, od 9. do 12. září se tam zúčastní posledního dílu série Nations Cup.

Zůstal při vědomí, takže si vybavuje bezprostřední pocit po karambolu. „Stalo se to v posledním kole a vše bylo strašně rychlé. Viděl jsem, jak mu to uklouzlo, trefil jsem ho v rychlosti a dopadl na trávu. Pamatuji si, že ležím,“ vyprávěl český reprezentant.

Sprinteři jsou svalnatí, což mu pomohlo tlumit následky děsivého pádu. „Určitě mám i kosti pevnější, ale jak jsem osvalený, nemohli mi lékaři kyčel nahodit zpět. Uspali mě a byl jsem na sále skoro tři čtvrtě hodiny,“ povídal Šťastný.

Hojení si vyžádá nejméně sedm týdnů, takže brněnský dráhař nejspíš přijde o říjnové mistrovství Evropy i světa. „V pátek jsem měl navíc letět na Nations Cup do kolumbijského Cali,“ hlesl.

Na Grand Prix Prostějov přitom měl formu, když v keirinu obsadil třetí místo. „Jezdilo se mi parádně, každou jízdu jsem se cítil lépe. Kdybychom nespadli, možná by mi vyšla rozhodující jízda se Szalontayem,“ uvažoval Šťastný, který tak skončil ve sprintu čtvrtý.

Přestože se teď kvůli bolestem sotva pohne v posteli, strach z kola u něj nehrozí. „Jsem na pády zvyklý, nebojím se,“ prohlásil.