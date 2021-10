V letošním roce byla jako celkově pětatřicátá draftovaná do elitní WNBA Seattlem Storm, v jehož přípravném kempu už se objevila. „Byla to skvělá zkušenost okusit tuto úroveň a rychlost hry. Hodlám zkušenosti využít i při mém angažmá v Brně,“ uvedla pivotka, která pochází z Philadelphie. Schopnosti v české nejvyšší soutěže prokazuje, po třech vítězných zápasech je s průměrem takřka patnácti bodů na utkání neprodutivnější hráčkou svého nového týmu.

Královo Pole je jejím prvním profesionálním angažmá. Doteď studovala chemické inženýrství na LaFayetově univerzitě v Eastonu v Penyslvánii, kde také hrála univerzitní soutěž. „Angažmá v KP beru jako skvělou příležitost k započetí mé kariéry v Evropě. Chtěla jsem být profesionálkou a hrát v úspěšném týmu, který nastupuje v EuroCupu,“ poznamenala pivotka. I když Brno čeká v prestižní evropské soutěži namáhavá skupina, Kucowská věří, že se celku povede ve skupině zaznamenat i nějakou výhru. „Doufám, že se to povede, aby byl tým úspěšný. Musíme tvrdě pracovat, abychom našli cestu k vítězství,“ poznamenala rodačka z Philadeplhie.

Ta už se stačila sžít také s Brnem. „Když jsem známým po podpisu smlouvy říkala, že jdu do Brna, odpovídali mi, že jde o hezké město. To se potvrdilo. Miluju sladkosti, ráda si zajdu do cukrárny, na zmrzlinu nebo pro donut. Dostávám tipy na dobré místa od ochotných spoluhráček,“ smála se Kucowská. Velkým problémem pro ni není ani jazyková bariéra. „Holky mi všechno překládají. Celkově jsem tady potkala skvělý tým i trenéry,“ dodala Kucowská.