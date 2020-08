Čtyřiadvacetiletý florbalista hrál v jihomoravském celku dva roky. Hned po příchodu se výrazně podílel na historickém úspěchu klubu, kdy brněnští florbalisté postoupili do Superligy. A loni se zařadil mezi klíčové aspekty, díky kterým se Hattrick v elitní kategorii neztratil.

Do zahraničí se přesouvá společně se svou přítelkyní Annou Bachratou, která z Bulldogs Brno přestoupila na začátku června do švýcarského celku FB Riders. Rozhodli jsme se, že tam jdeme. Zkusíme to a uvidíme, jak všechno dopadne,“ pravil Jalový.

Brněnského kouče Marka Fialu nyní čeká nelehlý krok, a to klíčového beka týmu nahradit. „Určitě je to pro nás velké oslabení vzhledem k tomu, že jde o hráče, který se individuálně rozehrál do velmi dobré formy. Hlavně od druhé třetiny soutěže byl klíčovým obráncem i vzhledem ke zraněním ostatních hráčů a v rámci superligy byl rozhodně nadprůměrný,“ poznamenal Fiala.

Ztráta Jalového není pro Hattrick příjemnou zprávou, nicméně klub je na přestupovém trhu aktivní. Díru po něm by mohl zaplnit třeba ofenzivní obránce Matěj Kostka, který do Brna zamířil ze superligových Otrokovic. „Věděli jsme o Lukeho odchodu dlouho dopředu a příchody, které jsme dotáhli do zdárného konce, jsme dělali proto, abychom jej adekvátně nahradili,“ komentoval změny v kádru prezident Hattricku Dan Koubek.

K Jalovému se v minulém týdnu přidal i další brněnský florbalista. Tím je Oliver Gold, jenž kvůli studijním důvodům zamířil do celku Královské Vinohrady. "Jde o kluka, který má potenciál být dobrý superligový hráč. Samozřejmě je před ním ještě velký prostor pro zlepšování. Je trochu škoda, že ho životní kroky zavádí jinam, ale jsou pochopitelné, kdy se přesouvá do Prahy hlavně kvůli studiu," podotkl Fiala.

Náhrada za Golda a netradiční doplnění kádru Brna by mohlo přijít záhy. S Hattrickem totiž trénuje ukrajinský reprezentant Alexander Nikulin, který přijel do Brna na zkoušku. Jednadvacetiletý střelec hrající za FBC Skala Melitopol se představil také na únorové kvalifikaci o mistrovství světa, kde Ukrajinci skončili na nepostupovém čtvrtém místě.

KRYŠTOF SEVERA