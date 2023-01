Máte před sebou finále Poháru Českého florbalu. Co od něj očekáváte a jak se na něj v týmu těšíte?

Těším se určitě moc. Bude to kvalitní zápas. Věřím, že do Brna přijde spoustu fanoušků a bude panovat super atmosféra. Očekávám, že to bude dobrý florbal a padne hodně gólů, aby to bylo atraktivní i pro lidi.

Hrajete s Tatranem. Co od tohoto klání očekáváte?

Mám zápasy proti Tatranu ráda, protože se mi hraje dobře proti jejich stylu hry. Hrají rychle, v tempu a tvrdě, takže bývá i dost soubojů. Víme, co od Střešovic očekávat a určitě se na ně ještě připravíme.

Pro vás je to o to pikantnější, neboť se hraje v Brně. Navíc, jedním z pořádajících oddílů jsou Židenice, odkud ve Vítkovicích hostujete.

Doufám, že tam bude hodně lidí, které budu znát, nebo jsem s nimi v Brně hrála. Tím by to mohlo být trochu speciální. Mám to i blízko domů, takže věřím, že se přijede podívat i někdo z rodiny nebo z kamarádů. Těším se, že zase budu v prostředí, kde jsem odehrála několik sezon.

Velkou motivací pro vás bude i chuť obhájit prvenství z minulého ročníku, že?

Bylo by hezké obhájit zlato z loňského finále, ale hodně velké lákadlo je pro nás v aktuální sezoně i to, že vítěz poháru postoupí na Champions Cup.

Jistě byste rády uspěly i proto, abyste poté mohly zaútočit na double.

Je to náš cíl do této sezony a první krok k němu je právě vítězství ve finále Poháru Českého florbalu, takže určitě půjdeme do utkání naplno i z tohoto důvodu.

Na co byste vy osobně nalákala fanoušky do Brna?

Bude se jednat o kvalitní utkání. Doufám, že padne hodně gólů. S Tatranem to obecně bývá rychlý a gólový florbal. Zkrátka si myslím, že se diváci budou mít opravdu na co koukat.

U vás ve Vítkovicích je více holek, které v Brně dříve působily. Je to třeba také něco, co by mohlo příznivce v Brně nalákat?

Řekla bych, že ano. V Brně jsou lidé z florbalového i neflorbalového prostředí, kteří na holky a jejich působení tam vzpomínají, čili věřím, že by to mohlo přilákat více lidí, kteří by se mohli přijít podívat na staré kámošky či spoluhráčky.

Bude se hrát na Vodovce. Je to pro vás výhoda, že tu halu velmi dobře znáte?

Myslím si, že to výhoda bude. Mám ji ráda a doufám, že bude pořádně zaplněná, protože je opravdu veliká a atmosféra by mohla být super. Každopádně se těším, až se do ní vrátím.

Zuzana Urválková