Ve smutných kulisách bez diváků kvůli pandemii koronaviru a bez naděje na pokračování se závod světového šampionátu motocyklů MotoGP jel před čtyřmi roky na Masarykově okruhu naposled. Nyní se zdá reálné, že se nablýskaná akce na brněnskou dráhu vrátí a možná už příští rok. Hlavním pořadatelem by měl být Autoklub České republiky, jemuž se povedlo dostat do Česka závod mistrovství světa v rallye. „Osobně věřím, že se závody mohou vrátit už příští rok a udělám pro návrat vše, co bude v mých silách. Pokud se to podaří, bude to začátek nové éry motoristického sportu v České republice. Brno si zaslouží být opět dějištěm této události." říká v rozhovoru pro Deník prezident Autoklubu a člen Světové rady motoristických sportů FIA Jan Šťovíček.

Proč jako Autoklub jednáte o návratu MotoGP do Brna a souvisí to se změnou majitele, jímž se loni v létě stal po Karlu Abrahamovi starším Karel Hubáček?

Nikdy jsme nepřestávali věřit v návrat MotoGP do Brna. Pro mě osobně jde o srdeční záležitost. Cítíme povinnost vůči statisícům fanoušků motorsportu. Změna majitele automotodromu nám dodala novou naději a energii. A především přinesla taky otevřenou komunikaci a transparentní jednání. Chtěl bych poděkovat novému majiteli, že návrat MotoGP do Brna podporuje. Je to o naplnění potenciálu Česka jako pořadatelské velmoci a skvěla příležitost pro region. Chci moc poděkovat všem, kdo tuto myšlenku podporují, zejména kraji i městu, kde vnímají potenciál MotoGP a jsou návratu k závodu nakloněni.

Posunula se už nějak jednání o MotoGP a kdy očekáváte konkrétní výsledky?

Začátkem sezony jsem se rozhodl oslovit v Kataru Ezpeletovy (vedení Dorny - pozn. red.). A byl jsem příjemně překvapen jejich okamžitým zájmem vrátit se k nám. To je mimochodem společné pro celý paddock MotoGP, jezdce i týmy, ale i třeba činovníky FIM. Všichni se mě roky ptali, co je s Brnem, a kdy že se tam vrátíme. Brno prostě do kalendáře patří. Nemyslím, že by návrat byl nějak nereálný. Rád bych byl konkrétnější, ale nechci narušovat probíhající jednání. Mohu však všechny ujistit, že pracujeme na tom, abychom co nejdříve přinesli dobré zprávy.

Když MotoGP v Brně končila, zněly názory, že vrátit Brno do kalendáře MotoGP bude obtížné. Změnila se situace tím, že jen letos se rušily už tři Grand Prix v Kazachstánu, Indii a Argentině?

Stabilita a tradice jsou pro Dornu klíčové a my jsme připraveni být spolehlivým partnerem. Dorna oceňuje možnost získat spolehlivého partnera v ověřené tradiční destinaci. Vůči Mezinárodní motocyklové federaci má povinnost odjet alespoň dvacet velkých cen ročně, a to se jeví jako ne úplně snadné.

Poslední roky, kdy se závod v Brně konal, se řešily finance a argumentovalo se tím, že je akce drahá. Jak složité je sehnat peníze nyní?

MotoGP je nákladná akce. Jsme však přesvědčeni, že ve spolupráci veřejných rozpočtů a soukromých partnerů jde potřebné prostředky zajistit. Vloni se nám podařilo přivést do České republiky mistrovství světa v rallye, nikdo nám přitom nevěřil, že to dokážeme. A letos už konáme druhý ročník a jezdí sem největší světové hvězdy.

Brněnský okruh už má své roky a je nutná rekonstrukce, zejména dráhy. Co je aktuálně potřeba přesně opravit, aby se závod v Brně mohl uskutečnit?

Jsou nutné investice do okruhu, aby splňoval nejvyšší standardy. Věříme, že společně s Dornou a FIM a s majitelem okruhu jde najít řešení. Nový vlastník postupuje transparentně a otevřeně, snaží se o všeobecně výhodnou spolupráci. Od jezdců slýchám, že problém nejsou ani tolik dvě, tři hrbolatá místa, ale spíš nedostatek gripu (přilnavosti - pozn.red.) dráhy, který se zhoršuje za mokra. Proto bude třeba vyměnit asfaltový povrch. Ale to jsou všechno řešitelné věci. Důležitá je vůle a tu cítím.