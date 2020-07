Na trůn pro klubové mistry republiky se Brňané vrátili po jednoleté odmlce. „Se Standou Lerchem jsme se rozhodli vyrazit až ráno, protože jsme měli ještě povinnosti. Když jsme přijeli do Kolína, viděli jsme některé tváře poprvé a ani s ostatními jsme se v lize moc nescházeli, dojeli mladí kluci. Předpokládali jsme, že sehranost nebude úplně ideální, ale před každým zápasem jsme měli asi desetiminutovou poradu, protože Levča (Patrik Levčík – pozn. red.) i já máme některé hráče soupeře přečtené. Kluci dodržovali slovo od slova, co se řeklo, takže jsem hrozně spokojený. Přístup všech byl skvělý, každé utkání se nám povedlo na soupeře vymyslet účelnou taktiku, byli jsme nečitelní, prostě super,“ radoval se kapitán vítězného mužstva Tomáš Pospiš.

Lídr superligového Brna se přitom vrátil na hřiště po roční přestávce zaviněné zraněním kolena. Po finále pozvedl zbrusu novou originální trofej. „Potěšilo mě, když kluci chtěli, abych dělal kapitána. Přitom Levča už taky projevuje obrovské zkušenosti, diriguje celé hřiště hlavně v obranné fázi. Upřímně po dlouhé době jsem měl spíš motivační poselství, i když bojovnost jsem snad na hřišti předvedl,“ řekl Pospiš, který zažil Český národní pohár už potřetí. „Co se týče kvality, byl tenhle nejlepší. Týmy přijely v dobrých sestavách, nejspíš asi po té pauze v karanténě měli všichni chuť hrát a bylo jim jedno, že jedou do Kolína. Celky měly pět lidí na střídání, dlouho jsem některé kluky ani neviděl,“ líčil Pospiš.

Jablíčka Chomutov se ukázala jako milé překvapení, tým těžil především z velkých zkušeností, i když ve finále od začátku ztrácel. „V prvotní chvíli jsme cítili zklamání, že jsme neskončili první, to by bylo neuvěřitelné. Na druhou stranu později jsme si říkali, že i tak jde o obrovský úspěch naší party, která spolu hraje deset let. Věk nezastavíme a druhé místo je pro nás vrchol sezony,“ radoval se hrající prezident klubu Lukáš Šroub.

Jablíčka v semifinále vyřadila po výhře 1:0 obhájce titulu Spoje Praha. „Myslím, že v semifinále jsme měli postoupit přes Chomutov, dvě tři šance jsme neproměnili a pak jsme dostali gól negól po odrazu od břevna, kdy nikdo pořádně nevěděl, zda to byla branka, nebo ne. Ve čtvrtfinále jsme porazili Atlético Most 3:0, takže jsme si pak věřili ve finále na Brno, kde by to bylo padesát na padesát, i když přijelo s dobrým mančaftem. V celém turnaji jsme šlapali jako tým, dařilo se nám a hráli jsme parádně. Třetí místo je tak pro nás trošku zklamání, když jsme skončili kousek od finále,“ litoval pražský kapitán Lukáš Šedivý.

Celek Topshoes.cz se ve vyřazovacích bojích pořádně zapotil. Už ve čtvrtfinále musel do penaltového rozstřelu, když narazil na vítěze premiérového ročníku Českého národního poháru Gamblers Most. V normální hrací době skončil duel 2:2, pokutové kopy ovládli Brňané 3:2. „S Gamblery to byl úplně nejtěžší zápas. Ve čtvrtfinále už chtěl každý postoupit do čtyřky, aby jel do Itálie na Evropský pohár, takže nervy byly na pochodu. Gambleři mají hrozně zkušené mužstvo a proti Bírasovi (reprezentační gólman Ondřej Bíro – pozn.) se hraje těžko. Vedli jsme 2:0, pak ale hrábli a srovnali na 2:2. Penalty byly šíleně napínavé, ve třetí sérii Most nedal a Standa Lerch mohl rozhodnout, ale střílel do tyče. Pak jsme další dvě penalty dali a soupeř jednu ne, dostali jsme druhou šanci a postoupili,“ oddechl si Pospiš.

Sestava BKMK Topshoes.cz Brno:

Lukáš Zrzavý - Patrik Levčík, Stanislav Lerch, Pavel Šultes, Vojtěch Kamenský, David Beneš, Martin Opina, Philip Leasure, Patrik Lidmila, Tomáš Pospiš, Ondřej Soběslav

Rozstřel si Topshoes.cz zopakoval v semifinále, kde po bezbrankové remíze zdolal 6:5 na pokutové kopy Kafki Přerov. „Soupeři nastoupili ve výborné sestavě, měli hodně kluků z výběru Olomouce, hráli zkušeně zezadu. Z mého pohledu se snažili zápas uhrát na penalty a počítali, že rozstřel vyhrají. Standovi jsem po tyčce ve čtvrtfinále řekl, že musí kopnout úplně do stejného místa. Míč se od tyčky odrazil doprava do šibenice, byl to neuvěřitelný gól. Jejich poslední střelec si troufl na Panenkovu penaltu, ale Zrza ho vylapal,“ pochválil brněnský kapitán i gólmana Lukáše Zrzavého.

Přerovský nováček nakonec prohrál i duel o třetí místo, protože podlehl pražským Spojům 1:2. „Mohlo to být lepší, protože jsme vypadli v semifinále na penalty, které jeden z našich hráčů pojal netakticky, když se snažil kopnout jako Panenka na malou bránu, což mu v rozhodující chvíli nevyšlo. Na zápas o třetí místo se nám dva kluci zranili a síly už nám ubývaly. Určitě je to však pro nás i tak obrovský úspěch. Chtěli jsme s týmem zabojovat o Evropu. Spíš jsme jen doufali a je výborné, že se nám to povedlo,“ těšilo hrajícího prezidenta klubu Kafki Rudolfa Polu.

Čtyři nejlepší celky si zajistily účast na jediném letošním evropském klubovém turnaji v malém fotbale, kterým bude od 2. do 6. září 2020 EMF EUROCUP v italském Riccione. „Už když jsme jeli do Kolína, dali jsme si nejvyšší cíl, aby se nám podařilo umístit do semifinálové čtveřice a mohli jsme se podívat do Evropy. Chceme změřit síly s evropskými týmy, protože je to něco jiného, a povedlo se nám to. Bude to pro nás zajímavé a pokud to zdravotní situace dovolí, rádi tam zavítáme,“ uvedl Šroub.

Nejistotu představuje onemocnění Covid-19 a jeho celosvětová pandemie, která se ještě stále nepodařila zastavit. „Modlíme se, aby se Evropský pohár uskutečnil. Situace tomu úplně nenahrává a bojím se, aby nedošlo k dalším opatřením. Snad to dopadne dobře. Těšíme se a určitě pojedeme rádi reprezentovat. Máme nachystané dva kluky, kteří nemohli do Kolína kvůli zranění. Až budou zdraví, budou pro nás posílení, jde o skvělé fotbalisty,“ poznamenal Pola.

Ocenění pro nejlepšího hráče turnaje převzal Patrik Levčík z vítězného mužstva, nejlepším gólmanem se stal Michal Plochý z Jablíček Chomutov a nejlepším střelcem byl vyhlášen šestigólový Lukáš Krok z Atlética Most.