Na to, že se necítila nejlépe, prožila dráhová cyklistka brněnské Dukly Veronika Jaborníková parádní mistrovství Evropy. Z portugalské Anadie se vrátila se dvěma stříbrnými kovy v kategorii do 23 let.

Dráhová cyklistka Veronika Jaborníková (vlevo) vybojovala na mistrovství Evropy do 23 let v Portugalsku stříbro v keirinu a stříbro v týmovém sprintu. | Foto: UEC

Nejprve na úvod šampionátu pomohla ke druhé příčce týmovému sprintu, kde se radovala společně se sestrou Annou Jaborníkovou, Natálií Mikšaníkovou a Sárou Kateřinou Peterkovou. Na závěr mistrovství skončila druhá v keirinu. „Jsem spokojená. Celý týden jsem se necítila fajn, s ohledem na to jsem zajela ještě dobře,“ usmála se cyklistka z Břeclavi.

A to ještě obsadila čtvrté místo ve sprintu jednotlivkyň a v závodě na pět set metrů s pevným startem. „Upřímně jsem čekala o něco víc v pětikile, chtěla jsem minimálně zajet lepší čas. Jenže ten den tam na víc nebylo. Ve sprintu jsem si velké naděje nedělala,“ podotkla Jaborníková, která pětistovku na velodromu zvládla za 34,463 sekund.

Veronika Jaborníková získala na dráhovém mistrovství Evropy stříbro i v keirinu

O sedm setin ji překonala německá závodnice Clara Schneiderová. Ta jí sebrala bronz i ve sprintu a v keirinu ji jako jediná překonala. „V keirinu mě to zpětně trochu štvalo, přemýšlela jsem, zda jsem měla jet jinak, ale nikdy nevíte, jak to dopadne. Možná bych vyhrála, možná bych byla šestá. Určitě to je dobrá průprava směrem k větším závodům, svěťákům, kde na některé výkonnostně pořád nemám a musím se snažit hákovat,“ popsala.

Veronika Jaborníková každopádně ukazuje, že mezi svými vrstevnicemi vyzrála ve světovou špičku. S kategorií do 23 let se rozloučila dvěma medailemi, před rokem získala v Anadii pouze stříbro v závodě na pět set metrů. „Byl to můj last dance. Mám dvě druhá místa, k tomu dvě čtvrtá. Zajíždím stabilní výsledky, už to není tak, že se mi jednou něco nepovede, a pak zase zajedu,“ uvedla.

Teď ji čeká zápolení pouze se soupeřkami v elitní kategorii. I tam už na sebe upozornila, v dubnu obsadila čtvrté místo v keirinu na Nations Cupu v kanadském Miltonu, což je obdoba světového poháru. „Třiadvacítka je mezistupeň, není to úplně extrémní skok, v elitě jezdí spousta holek z této kategorie, byť se jede jinak. Pokud člověk uspěje ve třiadvacítce, určitě má velkou šanci uspět i na velkých závodech,“ upozornila Jaborníková, která začátkem srpna startuje na mistrovství světa ve skotském Glasgow. „Bylo by pěkné jet finále keirinu. To je takový můj cíl,“ prozradila.

Dráhařky Dukly Brno slaví evropské stříbro do 23 let, Hytych dojel čtvrtý

V Anadii ve stejné kategorii jela se sestrou Annou, která skončila druhá v malém finále keirinu, celkově osmá. Jak si sestry užívaly společné závody. „Porazila jsem ji, takže jsem si je užila. Nevím, jak bych si užívala, kdybych jela v béčku a ona v áčku,“ smála se Veronika Jaborníková. „Každopádně kdyby takové výsledky zajela ségra, moc jí je přeju,“ dodala.

Jejich vystoupení v Portugalsku přímo na velodromu sledovali rodiče. „Naši koukali na celé závody, což bylo hezké, ale hned po vyhlášení keirinu spěchali na letadlo. Domů jsem se zatím nedostala, takže oslava teprve bude,“ řekla Jaborníková.