Drtivá většina českých sportovních soutěží už kvůli pandemii koronaviru ukončila sezonu, výjimkou jsou házenkáři. Svaz si dal čas navíc pro důkladné rozhodnutí, verdikt o osudu extraligového ročníku má padnout do konce března. Týká se i dvou brněnských celků.

Házenkáři Maloměřic. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Desátého Králova Pole a dvanáctých Maloměřic. „Líbí se mi přístup svazu. I když existoval nátlak na co nejrychlejší rozhodnutí, přijde mi dobré získat čas navíc a potom rozhodnout. Vyčkává se i proto, že je třeba zesynchronizovat rozhodnutí s evropským svazem, jak to bude s nasazováním do mezinárodních soutěží,“ popsal trenér házenkářů Maloměřic Vít Musil.