V Lonatu soutěžil i v individuálním závodě, v němž skončil šestnáctý. „Chtěl jsem si v soutěži družstev trochu spravit chuť. Proto jsem moc rád, že se to podařilo,“ líčí.

Organizátoři nedávno změnili strukturu soutěže družstev, i proto se střelci soustředí na týmový závod víc. „Už to není jen pouhé sečtení výsledků, ale je třeba se náročně probojovat celou soutěží. Samozřejmě individuální medaile jsou trochu cennější než týmové, ale už to bereme jinak, jsme za úspěch rádi,“ lebedí si.

Český tým v Lonatu nejprve ovládl kvalifikaci, kde o jeden zásah předstihl italské trio. Ve finále se pak Češi potkali právě s Italy, které porazili 6:4.

Pro střelce je letošní sezona velmi důležitá, neboť se už mohou nominovat na následující olympiádu v Paříži. „Závody v Lonatu nám trochu posloužily jako příprava. Je to pro nás důležité, protože vše směřujeme k nominacím na olympijské hry, které závisejí na výsledcích mistrovství Evropy a světa,“ popisuje skeetař.

Dvojnásobný účastník olympijských her oceňuje, že už zase může závodit i naplno trénovat. V období covidu totiž téměř žádné závody nebyly. „Pro mě to bylo hodně těžké období, trochu jsem vypadl z rytmu. Snažím se teď dostat na úroveň, kde jsem byl, než celá epidemie začala,“ shrnuje.

Střelecké hvězdy v Brně

O víkendu se na střelnici v Soběšicích vrací silně obsazené závody v brokové střelbě – 33. ročník Memoriálu Miloslava Bednaříka v trapu a 11. ročník Memoriálu Bronislava Bechyňského ve skeetu. Páteční tréninky i program víkendových závodních dnů startují v devět hodin ráno. „Představí se přes dvě stě střelců ze třinácti zemí, víc nám ani propustnost střelnice nedovolí,“ uvedl ředitel soutěže Josef Machát z pořádajícího klubu SSKP Kometa Brno. Na startu budou Jiří Lipták, David Kostelecký, Jakub Tomeček, Barbora Šumova, Zuzana Rehák Štefečeková či Danka Barteková.

Tomeček se zúčastnil olympiády v Tokiu, na kterou se pečlivě připravoval. Jinak si ale v poslední době příliš soutěží neužil. „Cítím na sobě, že úroveň adaptace na závody před covidem byla někde jinde. Nyní se snažím dostat na stejnou rovinu. Potřebuji co nejvíce závodit, abych pak bral každý závod úplně stejně jako trénink. Trénink je sice jedna věc, ale závod pak vždy ukáže moji aktuální formu,“ vypráví.

Právě proto se rodák z Kyjova nyní snaží zúčastnit co nejvíc závodů, už tento víkend se představí na Memoriálu Miloslava Bednaříka a Bronislava Bechyňského na brněnské střelnici v Soběšicích. „Zhruba za tři týdny máme světový pohár v Baku. Pak už se budeme připravovat na mistrovství Evropy, zúčastníme se nějakých závodů,“ říká.

V tréninku stráví skeetař na střelnici klidně i půl dne, stihnout musí i kondiční přípravu, která vždy následuje po střeleckém cvičení. „Pokud člověk nemá kondičku a přijede na závod, kde je čtyřicet stupňů Celsia, a tam musí dva dny fungovat, rychle nemá z čeho brát. Spousta střelců sice vypadá, že téměř žádnou kondičku nemá, ale zdání klame,“ upozorňuje.

Příprava na závody je specifická i tím, že každému střelci vyhovuje něco jiného. „Jsme takový nestandardní sport, nedokážeme zvládnout trénink třeba za hodinu. Samozřejmě nesmíme opomenout ani regeneraci, je to práce na plný úvazek,“ zmiňuje Tomeček.

V kariéře zaznamenal řadu významných úspěchů, i tak má jasno, který z nich považuje za největší. „Zatím je to pro mě zcela určitě vítězství na mistrovství Evropy,“ objasňuje. Vymezený má i jeho současný největší sportovní cíl. „Tady není o čem, chci se co nejdříve nominovat na olympiádu v Paříži. To je samozřejmě sportovní svátek,“ povídá.

Kvůli odkladu olympiády v Tokiu na loňský rok mají střelci mírně upravený program, v následujících měsících je čeká pořádná dřina. „Už mi trochu chybí hluchá sezona, která bývala vždy po olympijských hrách a člověk si v ní stihl odpočinout. Teď už je to snad osmý rok v kuse, kdy máme vždy nominační závody na důležité soutěže. A ještě další dva roky mít budeme, takže je to docela náročné. Ale holt se u nás nevypřahá a musíme makat směrem k Paříži,“ uzavírá Tomeček.

JAKUB TRUČKA