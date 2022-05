Za jeho výsledky stojí i dlouholetá souhra s Lukášem Rosenberkem, s nímž získal šestý titul mistra republiky v trojicích a ovládli také dvojice. „Hrajeme spolu přes deset let a je můj dvorní nahrávač ve trojicích. Ve dvojicích zase dělám servis jemu. Mám problém v mezihře a s nahrávkou, takže mi dělá nahrávače ve trojici a ve dvojici je to obráceně,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Pospíšil.

Vzhledem k jeho pozici smečaře už každou sezonu vnímá. „Občas už to bolí, protože se peru ve výškách, útočím, kyčle a nohy dostávají větší záhul. Regeneruji hlavně odpočinkem, občas vířivka, zkusil jsem i mráz,“ popsal.

Komeťáci v NHL? Esům se nevedlo, zářil Vejmelka

Jako mladý přitom koketoval s různými sporty. „Otec byl velký sportovec, spoustu let hrál závodně volejbal a vždycky mě ke sportu tlačil. Hrával jsem hokej, volejbal, skončil jsem u fotbalu, ale když se rozpadl Zeman Brno, vzal mě otec do Modřic. Jsem tam jedenadvacet let,“ sdělil.

Aktuální extraligovou sezonou družstev prochází MNK mobilprovás Modřice suverénně, naposledy zvítězil 6:1 v Čelákovicích a vede tabulku. Pospíšil touží po obhajobě titulu a s reprezentací po účasti na mistrovství světa, které od 4. do 6. listopadu přivítá Praha. „Strašně rád bych si tam zahrál, považoval bych to za vrchol kariéry, protože výkonnost půjde dolů. Na šampionátech v Brně 2016 a v Rumunsku 2018 jsem kryl záda Honzovi Vankemu, který byl smečařská jednička. Před covidem jsem cítil, že mám šanci a může se to obrátit. Snad se tam dostanu a zabojuju o českou jedničku,“ přál si Pospíšil.