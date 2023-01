Po absolvování univerzity se přesunul do Evropy, konkrétně na Ukrajinu, do týmu Zaporizhye. Na konci sezony se objevil v All Stars pětce celé ligy. Ještě většího úspěchu dosáhl v ruském celku Krasny Okryabr. S průměrem šestadvaceti bodů na zápas byl v této statistice nejlepší hráč soutěže. I druhá sezona v Rusku byla pro Culpeppera povedená, v Eurocupu se stal nejlepším střelcem.

Poté se přes Francii, Turecko dostal do Las Vegas, kde odehrál v NBA Summer League čtyři zápasy. Následovaly sezony na Ukrajině, v Litvě a Tunisku, odkud zamířil do Brna. Vedení Basketu věří, že týmu pomohou Culpepperovi zkušenosti. „Cítíme, že pro klíčovou část sezony potřebujeme zkušeného rozehrávače. Randy má zkušenosti z ruské, turecké nebo francouzské ligy, v minulosti byl top skórerem v Eurocupu či VTB ligy," řekl generální manažer Basketu Roman Marko.

Brňané po sobotním výhře 90:73 nad Olomouckem i nadále vedou českou nejvyšší soutěž. Jednoznačné vítězství nad posledním týmem tabulky se však nerodilo snadně. „Věděli jsme, že Olomoucko nebude lehký soupeř, i když je na konci tabulky. První poločas se nám úplně nepodařil, bylo to vyrovnané, měli jsme problém hlavně na doskoku a se ztrátami. Ve třetí čtvrtině jsme si udělali náskok a pak jsme to už uhráli,” řekl brněnský pivot Šimon Svoboda.