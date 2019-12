Přední američtí gymnasté okoření letošní třiadvacátý ročník Sokol Grand Prix Brno smíšených párů ve sportovní gymnastice. Pořadatelé oznamují nejlepší účast za poslední roky. Letos se představí zástupci jedenácti států včetně České republiky. Diváci v sobotu od půl páté odpoledne uvidí reprezentanty ze Spojených států amerických, Švýcarska, Rakouska a dalších zemí. „Tolik dobrých gymnastů pohromadě v Evropě se jen tak nevidí,“ zmínil ředitel závodu Martin Vlk.

Největší hvězdy budou američtí gymnasté Akash Modi a Brody Malone. „Díky Davidu Jessenovi, který studuje a trénuje v Americe a reprezentuje Českou republiku, se podařilo zajistit dva kvalitní gymnasty. Jinak takové závodníky neseženeme,“ popsal Vlk.

Úspěšnější z nich Modi vybojoval druhé místo ve víceboji na americkém mistrovství a vytvoří pár s aktuálně nejlepší českou gymnastkou Anetou Holasovou, která se nominovala na olympijské hry v Tokiu příští rok. „Spojil jsem je dohromady a těším se, jak Aneta zacvičí. Určitě mohou útočit na přední příčky,“ řekl Vlk.

Sokol Grand Prix

Kdy: 30. listopadu v 16.30

Kde: sportovní hala Sokola Brno I v Kounicově ulici

Vstupné: plné – 100 korun, poloviční – 50 korun

Zahraniční hvězdy: Akash Modi, Brody Malone, Matvey Petrov, Alexey Kosyanov

České hvězdy: Aneta Holasová, Dominika Ponížilová, Lukáš Bajer, Sandra Jessenová, David Jessen

Brněnské hvězdy: Lucie Jiříková, František Černý

Malone byl společně s Jessenem člen vítězného týmu na mistrovství amerických univerzit. „Američan je mladý závodník, který má velký potenciál a už teď předvádí sestavy světové úrovně,“ sdělil jeden z pořadatelů a trenér brněnského Sokola Jan Caska.

Vítěz z roku 2016 vytvoří dvojici se sestrou Sandrou Jessenovou, síly tak spojí obě děti bývalé československé reprezentantky Hany Říčné. Soutěží i albánsko-nizozemský pár Neto Tanishaleyová a Matvey Petrov, kteří obhajují loňský triumf.

Spolu s Holasovou Českou republiku zastupují i Lukáš Bajer a Dominika Ponížilová. Své naděje vysílá i pořádající klub Sokol Brno I, a to pár Lucie Jiříková a František Černý, kteří se účastnili i letošního mistrovství světa. „Věřím, že přijde dost diváků a hala bude natřískaná. Pokud by chodilo pár lidí, ani by mě Grand Prix nebavilo organizovat,“ svěřil Vlk.

Oproti loňsku se zpřísnil postupový klíč. Páry totiž cvičí celkem ve třech kolech, kdy první představuje kvalifikaci, po níž následují semifinále a finále. „Oproti minulému roku muži ve finále nemůžou cvičit na stejném nářadí jako ve druhém kole,“ komentuje změny Vlk.

Na příchozí čeká i doprovodný program. Vystoupí například artista na kruzích u Cirque du Soleil, bývalý gymnasta Vladimír Novotný.

SIMONA CHLUPOVÁ