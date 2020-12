Poprvé je zažila jako matka, když letos přivedla na svět syna. „Tím pádem to pro mě byly nejlepší Vánoce vůbec. Ať už je dnes situace jakákoli, užili jsme si to na sto procent. Štědrý den jsme strávili v rodinném kruhu, kde je nás víc. Nějaké tradice se najdou, ale nejsme vyloženě striktní. Myslím, že to prožíváme normálně. Máme večeři, pak u stromečku zpíváme koledy. Kapra nejím, takže si dám řízek. Kupovat dárky pro dítě bylo příjemné. Horší je vymyslet něco dospělým, kteří už všechno mají,“ přiblížila osmadvacetiletá volejbalistka.

Ta strávila několik sezon v Polsku, a tak přičichla i k tamní sváteční atmosféře. Naposledy ještě minulou sezonu hájila barvy celku Bielsko-Biala, kde skončila právě kvůli těhotenství. „Je to velmi křesťanská země. Po Velikonocích jsou tam Vánoce nejvýznamnější svátek. Víc se tu chodí do kostela a na mše, ale jinak je to stejné. Výzdoba, trhy, v tom není rozdíl,“ porovnala česká reprezentantka.

Na Štědrý den pak obvykle spěchala zpátky do České republiky. „Vždy jsem jela domů, jelikož jsme dostali volno. Zůstala jsem jen první rok v Itálii. Šestadvacátého jsme totiž měli zápas a ještě čtyřiadvacátého trénovali. Volno nás čekalo až potom. Takže manžel, tehdy ještě přítel, přijel za mnou a strávili jsme Vánoce tam,“ zavzpomínala na šest let staré angažmá v apeninském Scandicci.

Pavla Šmídová

(rozená Vincourová)

Kluby: 2007-2012 Královo Pole, 2012-2014 Prostějov, 2014-2015 Scandicci Savino del Bene (Ita.), 2015-2018 Budowlani Lodž (Pol.), 2018-2019 PVK Olymp Praga, 2019 Bielsko-Biala

Největší úspěchy:

Zlatá Evropská liga (2012, 2019) - reprezentace

1. místo česká extraliga (2013, 2014)

1. místo český pohár (2013, 2014)

1. místo polský pohár (2018)

vítězka polského superpoháru (2018)

Z tamějších svátků si Šmídová pamatuje zejména teplé středomořské podnebí. „Bylo to vtipné. Když za mnou manžel přijel, chodil všude jen ve svetru, jelikož bylo asi dvanáct stupňů. Bydlela jsem kousek od Florencie a takové jsme tam měli počasí. Když jednou na pět minut sněžilo, zastavil se trénink a všichni se šli koukat, jelikož to tam vůbec nebylo běžné. To mi utkvělo v paměti,“ dodala nahrávačka, jež dříve nastupovala pod dívčím jménem Vincourová.

Nyní zažívá volejbalový návrat. Zhruba před měsícem posílila extraligové Šelmy z Brna. „Je to super. Nešla jsem do nového kolektivu, většinu holek znám. Mají tu perfektní koncept pro matky s dětmi i pracující. V extralize je to nejlepší, co může být. Nikdo vám nedá takové podmínky jako tady, když máte dítě. Jinde bych musela na všechny tréninky, tady je to přizpůsobené,“ vyzdvihla.

Tréninky si zatím užívá. „Samozřejmě jdete pracovat, ale je to i oddych. Jste dvě hodiny od dítěte a vypnete. Přemýšlíte nad něčím jiným, než nad plínkami a tím, co bude jíst. Můžete se soustředit jen na volejbal, což je super. Hrozně jsem se těšila, až se po mateřské vrátím. Zatím si to nemůžu vynachválit,“ přidala.

Zápasová premiéra v dresu Šelem na ni ještě čeká. Stejně tak rozhodování o budoucnosti. „Zatím jsme domluveni na spolupráci do konce sezony. Uvidíme, jak to teď zvládneme. Manžel, syn a já,“ uzavřela Šmídová.

JAROSLAV GALBA