Střelec Komety Brno v uplynulém roce vybojoval také evropské stříbro a druhý skončil i ve finále světového poháru. „Nechci, aby to vypadalo namyšleně, ale možná jsem to trochu očekával. Nepřemýšlel jsem nad tím dopředu, ale když jsem přišel a zjistil, kdo se dostal do desítky, říkal jsem si, že mám nejlepší výsledky a může to na první místo klapnout. Anketu vnímám pozitivně, už jen dostat se do desítky vyhlašovaných považuji za úspěch a aby někdo vyhrál, musí v sezoně dokázat něco velkého, což se podařilo," těšil triumf v anketě Liptáka.

Předčil dalšího medailistu z japonských her, šermíře Alexandera Choupenitche ze Sokola Brno I. Ten vybojoval v Tokiu bronz. Těsně za ním se umístil dlouhodobý vládce ankety, sportovní lezec Adam Ondra z Tesly Brno. Na olympijských hrách sice obsadil v kombinaci šesté místo, ovšem dvakrát vyhrál světový pohár v boulderingu 2021 a v roce 2020 zvítězil v lezení na obtížnost v Brianconu.

Čtvrtý skončil brokový střelec Jakub Tomeček z Komety Brno, jenž v disciplíně skeet obsadil sedmé místo na olympiádě a získal stříbro na mistrovství Evropy v mixu. Pátou příčku bral dráhový cyklista brněnské Dukly Tomáš Bábek, který v roce 2020 vyhrál evropský šampionát v pevném kilometru a přidal stříbro v týmovém sprintu.

Nejlepším sportovním kolektivem se stali brokoví střelci Komety Brno před dráhovými cyklisty Dukly Brno a baseballovými Draky. Dráhaři Dukly zvítězili mezi mládežnickými kolektivy před atlety VSK Univerzita Brno a juniorskými atletkami z AK Olymp Brno.

Mezi jednotlivci do dvaceti let kralovala kanoistka Marie Němcová reprezentující Kanoe Klub Spoj Brno, jež vyhrála mistrovství Evropy do 23 let ve Slovinsku. Druhý byl mladý dráhař Jakub Malášek, juniorský vicemistr světa v keirinu v roce 2021, a třetí skončil hokejový odchovanec brněnské Komety Jakub Brabenec.

NEJLEPŠÍ AKCÍ JSOU ZÁPASY KOMETY

Za nejlepší sportovní akci zvolila odborná porota extraligová utkání hokejistů Komety Brno před eurocupovým turnajem basketbalistek KP Brno v hale ve Vodově ulici, třetí pozici obsadilo mezinárodní mistrovství České republiky v triatlonu Intertech Triatlon Superprestige 2020 a 2021.

Ocenění jako nejlepší veteránský sportovec nad padesát let obdržel legendární český ultramaratonec Daniel Orálek. V kategorii hendikepovaných sportovců uspěli účastníci paralympijských her v Tokiu: Ivo Koblasa, cyklista Favoritu Brno, Dominika Míčková, plavkyně SK Kontakt Brno, a Boris Trávníček, stolní tenista SK Moravia Brno.

Novinářskou cenu Lva Vašíčka obdržel Oldřich Vlašic in memoriam. Od sedmdesátých let spolupracoval s brněnskými sportovními redakcemi, především s Československým sportem a Lidovou demokracií. V roce 1995 přišel s myšlenkou moravského sportovního pondělníku RegionSport, který se zaměřil především na fotbal. Měl být oceněn už v prosinci 2020. Předání ceny se bohužel nedožil, 20. července 2021 zemřel.

Cenu Fair play získal Jan Silný, fotbalista Jablonce, který na podzim nastupoval za SK Líšeň. V závěru brněnského druholigového derby za stavu 1:1 těsně před koncem utkání vnikli na hřiště dva příznivci hostující Zbrojovky. Jeden z výtržníků hrubě napadl staršího pořadatele a dokonce do něho kopal. Silný přispěchal na pomoc, násilníka rázně vzal do „kravaty“ a odvedl ho za postranní čáru, aby zápas mohl pokračovat. Rozhodčí mu ovšem udělil červenou kartou. Až komise rozhodčích verdikt změnila, ale na výhře Zbrojovky to nic nezměnilo.

Do Sportovní síně slávy města Brna byli za rok 2020 uvedeni střelec Luboš Adamec, cyklista Zdeněk Dohnal a atlet Vojtěch Vašíček. Za rok 2021 pak cyklista Igor Sláma, krasobruslař Zdeněk Pazdírek a basketbalistka Dana Tušilová, rozená Rumlerová.