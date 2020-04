Je nejenom nejstarší žijící český olympijský medailista, ale také účastník her pod pěti kruhy. A pořád ve skvělé formě. Bývalý sportovní gymnasta Zdeněk Růžička ve středu oslavil úctyhodné 95. narozeniny.

Legendární československý gymnasta Zdeněk Růžička. | Foto: Brněnský rok sportu/Igor Zehl

Ivančický rodák má ve sbírce dvě bronzové medaile z olympijských her v Londýně z roku 1948. Vybojoval je na kruzích a v prostných. Tehdy mu bylo třiadvacet let. „Je to výjimečný a v současnosti asi nedostižný výsledek, ale závodili jsme v jiné době. Dnes je to věda a některé cviky jsou úplně proti fyzikálním zákonům,“ vzpomínal v seriálu Deníku Rovnost Když tady zářil.