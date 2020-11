V sedmi zápasech a pětadvaceti odehraných setech pomohl Volejbalu Brno 108 body, které ho zatím řadí na osmé místo nejlepších smečařů nejvyšší české soutěže. Průměrné skóre 4,32 body za set z něj navíc dělá také nejproduktivnějšího hráče týmu. „Chci být lepší a lepší, takové výsledky mě ženou dopředu. Důležité je ale hlavně pomáhat klukům, mám radost, že se nám zatím celkem daří,“ popisuje Licek hrající s číslem devět.

V minulých sezonách se do první desítky extraligových statistik dostal jen jednou, a to když se se 313 body stal devátým nejvíc bodujícím hráčem. Jako by ho ale letošní ztížené podmínky kvůli nemoci Covid-19, které zapříčinily například měsíční pauzu a zákaz tréninků ve vnitřních prostorech, hnaly vpřed. „Nevím, co za úspěšnými statistikami stojí. Určitě to ale ukazuje, že se nám v Brně pracuje opravdu dobře a každou sezonu se může do čela dostat jiný hráč,“ naráží na loňské úspěchy čtyřiadvacetiletého univerzála Daniela Římana.

Martin Licek

Individuální statistiky v letošní sezoně extraligy:

počet odehraných zápasů: 7/7

počet odehraných setů: 25/25

celkový počet bodů: 108

počet bodů z útoku: 96

průměrný počet bodů/set: 4,3

Ten kromě týmového čela panoval také extraligovým univerzálům, s průměrnými 5,06 body na zápas byl nejvíc bodujícím hráčem a zařadil se i mezi nejlépe podávající, když mu na jeden set připadalo 0,67 es. „Daník teď moc nehrál, jinak by byl mezi nejlepšími útočníky pořád. Kvůli jeho zranění to teď nejspíš padlo na mě,“ směje se Licek, na jehož bodový zisk ztrácí Římal sedmadvacet bodů.

Pátý nejlepší výsledek v průměrném počtu bodů za set ani třetí místo v celkovém počtu bodů z Licka ale podle jeho slov jednoho z nejlepších hráčů nejvyšší soutěže nedělají. „Je tam daleko víc lepších hráčů, než jsem já. Kdyby to takhle ale probíhalo dál, zlobit se nebudu. Uvidíme, jestli se dostaneme do play-off, teprve tam se rozhodne, jak úspěšná sezona to pro nás bude,“ vysvětluje. „Hlavně si ale užíváme, že můžeme vůbec hrát. Jsme jedna velká parta a panuje tu uvolněná atmosféra,“ dodává.

Právě nálada v týmu je podle něj to, co bude v letošní podivné sezoně hrát velkou roli. „Základem je, že žijeme všichni spolu. Dařit se bude v této době hlavně těm týmům, které budou stát při sobě, fandit si a půjdou za svým přáním,“ myslí si pětadvacetiletý smečař.

Jeho tým drží po sedmi odehraných zápasech páté místo nejvyšší české volejbalové soutěže. Další zápas čeká brněnské volejbalisty v sobotu, a to na palubovce šesté Prahy, která má o jeden odehraný zápas a bod méně.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ