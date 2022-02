Jihomoravanky porazily Duklu nejprve v polovině ledna v extraligovém duelu na její palubovce 3:0 na sety, v neděli ji pak zdolaly ve finále Českého poháru 3:1. „Snad jsme na Liberec konečně našly recept a budeme ho dál používat i v extralize. Jsme hrozně rády za naši první ženskou medaili,“ radovala se po posledním vítězném zápase kapitánka brněnského celku Daniela Digrinová.

Královopolanky navíc opanovaly domácí pohár po šestnácti letech, na turnaji mezi posledními čtyřmi družstvy soutěže chyběly čtyři roky. „Dlouho jsme žádnou trofej nezískali a na začátku sezony jsme ani nepředpokládali, že na takový úspěch můžeme pomýšlet. O to jsme raději, že se to povedlo,“ uvedl Wiesner.

Po letech útlumu se královopolské volejbalistky opět derou mezi českou špičku. „Situace ale není úplně tak jasná, že teď po triumfu v poháru musíme nutně dokráčet i pro podobný úspěch v extralize,“ upozornil Wiesner.

Volejbalistky KP Brno triumfovaly v Českém poháru, ve finále zdolaly Liberec

Jeho svěřenky se v tabulce nejvyšší české soutěže nacházejí na druhém místě, když ztrácejí devět bodů na vedoucí Liberec. Do konce extraligové základní části zbývá Brňankám sedm zápasů, poslední z nich odehrají 10. března. „Soutěž je vyrovnaná, prvních pět týmů si je bodově velice blízko. Je to ale určité potvrzení toho, že jsme na správné cestě, i když máme před sebou ještě spoustu práce a obětí,“ poznamenal Wiesner.

V úvodu této sezony přitom KP Brno prohrálo třikrát za sebou. Pak nastal zlom a momentálně vytvořilo sérii devíti soutěžních výher v řadě. „Ze začátku jsme se trochu trápily, než se dala do pořádku kubánská nahrávačka (Gretell Elena Moreno Borrerová – pozn. red.), protože přijela pozdě a dost nepřipravená. Není to samozřejmě jen o ní, ale byl to silný impulz pro tým, aby zlomil počáteční neúspěchy. Teď se nám daří, jsme na vlně euforie, ale musíme pořád s pokorou pracovat dál a výsledky potvrdit,“ zmínil Wiesner.

Ten vytvořil v létě po překvapivém konci slovenského kouče Matúše Kalného trenérský triumvirát společně s Erikem Nezhodou a Luďkem Grabovským. „Nevěděli jsme, co od toho čekat. Samozřejmě v průběhu času to vyžadovalo větší domluvy, ale kolegy znám a bez jejich souhlasu a v jiném složení bych do takové varianty nešel. I děvčata se už přesvědčila o výhodnosti tohoto modelu a jsme rádi, že to funguje," liboval si Wiesner nezvyklé řešení a dodal: „Kolegům děkuji za jejich práci, protože na nich leží velká část trenérských povinností."

A jaký je cíl brněnského celku v této extraligové sezoně? „Chceme se zaměřit na udržení druhého místa, které nám dává možnost začínat všechny série kromě té finálové doma. Už před sezonou jsme si dali cíl, kterým je zisk medaile,“ prohlásil Wiesner.

Natáhne Brno svou sérii výher už v sobotu od pěti hodin odpoledne na palubovce třetí Olomouce?