Jeho svěřenci nejprve prohráli na palubovce soupeře 0:3 na sety, v domácí hale v Kounicově ulici padli 1:3. „Liberec postoupil zaslouženě, síla je jednoznačně na jeho straně a nemohli jsme se s ním měřit. Byl lepší hlavně v útočné fázi a největší rozdíl se ukázal na podání,“ poznamenal Marek.

Brňany na startu této sezony kromě navrátilce Marka Zmrhala posílili i dva zahraniční hráči. Jenže diagonální hráč Sergej Loktionov z Ruska očekávání vedení klubu nenaplnil. „Přijel pozdě a jednoznačně nebyl připravený. Družstvu prakticky nepomohl a půlku sezony jsme hráli s Matoušem Drahoňovským (smečař – pozn. red.) na postu diagonalního hráče. Když se mu dařilo, vyhrávali jsme, naopak pokud zápas nezvládl, neuspěli jsme,“ hlesl Marek.

KVÍZ: Záře hvězdy i toaleťák na ledě. Co víte o sezoně hokejové Komety?

Brazilský blokař Domingues Crins Hiago Augusto zpočátku táhl brněnský tým, jenže poté ho ze hry vyřadila nemoc. „Měl pneumotorax a téměř měsíc a půl nebyl týmu k dispozici. Do té doby byl v dobré formě,“ podotkl Marek.

Ten nakonec přišel i o blokaře Jakuba Klajmona. „Byly to bohužel velké zásahy do chodu družstva. V tréninku jsme vždycky začínali od znovu, v týmu se to hýbalo a nebylo to dobré,“ dodal Marek.