V teprve druhém souboji mezi světovou elitou v UFC nastoupí Procházka proti americkému soupeři Dominicku Reyesovi. Stane se tak 27. února a půjde o hlavní zápas večera. „Když se na to podívám určitým úhlem pohledu, je to fantastické,“ řekl Deníku Rovnost zápasníkz Hostěradic na Znojemsku.

Místo zatím známé není. „Ale máme cíl. Pevné datum, od kterého se dá odpíchnout, můžeme uspořádat strategii, na to se dost těším. Je to kvalitní soupeř a mám hodně času na přípravu, takže krása,“ uvedl Procházka.

Kaliforňan Reyes je jedna z největších hvězd polotěžké váhy UFC a dvojka žebříčku. Pokud český bojovník uspěje, otevře se mu cesta k souboji se šampionem Janem Blachowiczem z Polska. „Připravím si na něj svoji medicínu. Hlavně budu reagovat na jeho výpady. Studovali jsme Reyesovy zápasy s trenéry a viděl jsem, že umí krásně reagovat. Až automaticky, má to naučené. Zápasí moc hezky,“ uznal osmadvacetiletý Procházka.

Reyes sice poslední dva duely prohrál, jenže šlo o titulové souboje. Nejprve kontroverzně na body s hvězdným Jonem Jonesem, v září pak se současným šampionem Blachowiczem. Předtím měl třicetiletý Američan sérii dvanácti výher v řadě.

Tým brněnského bijce s přezdívkou Denisa čeká náročná práce, aby Reyese zaskočil. „Musím ho překvapovat od začátku do konce, trefovat ho mimo jeho rytmus. Volit údery tak, aby je nečekal, aby nevěděl, kde mu hlava stojí. Potřebuji Dominicka vyvést z míry. Chci předvést něco, co nečeká, a tvrdě zaúřadovat, aby byl z mého výkonu unešený,“ plánoval Procházka.

Žebříček UFC v polotěžké váze:

Šampion: Jan Blachowicz (Polsko)

1. Thiago Santos (Brazílie)

2. Dominick Reyes (USA)

3. Glover Teixeira (Brazílie)

4. Aleksandar Rakič (Rakousko)

5. Jiří Procházka (Česká republika)

6. Volkan Oezdemir (Švýcarsko)

7. Anthony Smith (USA)

8. Nikita Krylov (Ukrajina)

9. Johnny Walker (Brazílie)

10. Misha Cirkunov (Lotyšsko)

Brněnský zápasník dostal obrovskou šanci přímo od organizace UFC, jenže to se nelíbí týmu kolem Rakušana Aleksandara Rakiče. Jeho trenér wrestlingu Babak Nejad na sociálních sítích kritizoval vedení soutěže, že duel s Reyesem dalo Procházkovi. „UFC po nás chtělo, abychom zápasili v lednu, ale to jsme nemohli. Však jsou Vánoce. Trenéři jsou se svými rodinami. Řekli jsme tedy, že únor je v pohodě. Co udělalo vedení? Vyje*alo s námi. Asi si řekli, že když nechceme bojovat v lednu, dají únorový zápas vašemu borci. Je to celé politika. Váš borec je v UFC nováček a ještě je umístěný pod námi, ne nad námi. Chápeš?“ vyjádřil se nevybíravě Babak.

To se samozřejmě nelíbilo lidem kolem Procházky, za které reagoval kouč a manažer Martin Karaivanov. „Za posledních pět let jsme nastupovali pravidelně 31. prosince na Rizin New Years Eve. Znamenalo to každý rok zásah do svátků. Odlétali jsme 26. prosince do Japonska, což znamenalo být večer předtím v Praze. A oslavy Silvestra byly v autobusu při cestě na hotel,“ napsal Karaivanov na svém facebookovém profilu.

Přitom původně se jméno Rakiče, čtvrtého muže žebříčku polotěžké váhy, skloňovalo jako nejpravděpodobnější soupeř Procházky. Jenže to Rakušan odmítal s tím, že vyhlíží titulový duel. „Slyšel jsem, že se mnou chce bojovat chlapík z České republiky. Já se však neohlížím za sebe. Má pozornost směřuje k titulu. V budoucnu se možná proti mě může otestovat,“ oznámil Rakič.

Česká hvězda se internetovou diskuzí nezatěžovala. „Nechává mě to klidným. Moji nabídku dostal, teď ať se vyjadřuje, jak chce. Mám zápas potvrzený, tím pádem jde vše ostatní stranou. Rakicovy názory mě nezajímají. Kdyby aspoň říkal něco kloudného. Ať se vzteká,“ řekl.

Procházka si přál soupeře postaveného v žebříčku před sebou, ale nevybíral si. Byl ochotný přijmout jakoukoli výzvu, proto nedávno kývl na možnost nastoupit proti Nikitovi Krylovovi z Ukrajiny, jemuž se zranil Švýcar Volkan Oezdemir. Toho Procházka knokautoval ve druhém kole při své červencové premiéře v UFC. „Udržoval jsem se ve vrcholné fázi přípravy, abych se stihl do dvou týdnů nachystat na zápas,“ líčil.

Krylov nakonec duel s Procházkou odmítl, ale českému bijci jeho přístup získal kladné body u vedení soutěže. „Myslím, že rozhodla naše iniciativa. Pořád jsme byli aktivní. Chtěli jsme Rakiče, když se z UFC neozývali, psali jsme, že je nám jedno, když to nebude nikdo z top pět, ať je klidně z top desítky. To se jim líbilo,“ pronesl Procházka.

Jeho dosavadní přípravu poznamenala opatření proti šíření koronaviru. „Je to těžké období, ale s trenéry jsme se přizpůsobili, připravoval jsem se venku. Teď mě však čeká životní zápas a potřebuji se na něj kvalitně nachystat. Chápu, že jde o těžkou situaci, jako profi sportovec bych však očekával lepší podmínky. Je to smutné, ale nenahlodává mě to. Půjdu vyhrát,“ prohlásil bojovník Jetsaam Gymu.