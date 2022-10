Potom však nohejbalisté z Brněnska zaveleli k obratu a duel otočili. „Máme hodně silné trojky, lepší než Čakovice, takže jsme neskládali zbraně. Tušil jsem, že budeme mít navrch, což se potvrdilo. Za stavu 4:3 pak šli kluci opravit tu dvojku a já věděl, že jsou dostatečně koncentrovaní na to, aby vyhráli,“ sdělil Gulda.

Po třinácté v kariéře si tak mohl vychutnat mistrovské oslavy, jelikož jako hráč či trenér stál u všech triumfů Modřic. „Chutná to stále ohromně sladce, člověk si vítězství postupem času váží víc a víc. Když jsme v roce 2002 prohráli finále s Karlovými Vary, říkal jsem si, že bych rád alespoň jednou vyhrál ligu. Loni se nám to povedlo po dvanácté a hned jsme chtěli vyhrát znovu. Je to taková nenažranost, baví to stále stejně. Pokaždé je v týmu někdo nový, jiný a my to chceme vyhrát pro něj,“ přiblížil úspěšný lodivod.

Stejně jako loni byli poslední překážkou k radosti hráči Čakovic, kteří v základní části posbírali stejně bodů jako Modřičtí. „Samozřejmě se už asi nemáme čím překvapit. Je to o pár detailech, jak postaví obranu na naše smečaře ve trojkách a jak my si s ní poradíme. Navzájem víme, jak se na sebe připravujeme, a proto jsou tyto zápasy hrozně těžké. Náš tým je zatím zkušenější, ale myslím, že Čakovicím patří budoucnost. Naši kluci nebudou hrát do nekonečna a po nás můžou vládnout oni,“ zamyslel se.

Zda i pro další ročník bude moci počítat s veterány Pavel Kopem či Petrem Topinkou zatím jasné není. „Uvidím, jak se k tomu kluci postaví. Teď to nechci řešit, máme jeden volný víkend, jako trenéra reprezentace mě pak čekají jiné starosti. Za měsíc si k tomu sedneme a uvidíme. Nyní bych se rád věnoval oslavám,“ prohlásil se smíchem Gulda.

Ten svým svěřencům věřil po celou cestu k dalšímu zlatu do rozsáhlé modřické sbírky. „Byly okamžiky, kdy to bylo těžké, ale byl bych špatný trenér, kdybych týmu nevěřil. V Modřicích nepodceňujeme žádného soupeře a máme přirozený respekt ke všem týmům, i když třeba hraje o záchranu. To je naše cesta a kluci byli dostatečně odhodlaní, aby obhajobu dotáhli do konce,“ uzavřel.

