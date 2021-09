Svěřenci kouče Lubomíra Růžičky v utkání dominovali, když neprohráli ani jednu čtvrtinu. „Odehráli jsme solidní utkání, jsme rádi, že nám to padalo v útoku. Dostali jsme doma 83 bodů, což se nám může příště vymstít," uvedl brněnský hráč Richard Körner.

Jindřichohradečtí dostali už podruhé za sebou sto a více bodů. Při premiéře v nejvyšší české soutěži padli s Olomouckem 92:100. „Musím smeknout před koučem domácích, kteří nás tvrdě trestali v přechodu do útoku. Dostali jsme hodně košů lacino, obdrželi jsme 110 bodů, hlavně z dvojtaktů, takže se musíme zlepšit především v obraně," řekl kouč hostujícího celku Gilbert Abraham.

Brňané si tak připsali úspěšný start do nové sezony. „Utkání se muselo divákům líbit, bylo to rychlé, pro nás trenéry naopak. Bylo tam i dost chyb, ale i spoustu dobrých věcí. Rozložili jsme minuty, kaňkou na utkání je zranění Šimona Puršla, snad to nebude nic vážného," přál si Růžička.

Nejvíc bodů v brněnském celku zaznamenal právě slovenský hráč Körner, jenž se do jihomoravské metropole vrátil v létě po dvou letech. Jeho devatenáct bodů překonal v zápase pouze Američan Torin Dorn ve službách Jindřichova Hradce.

Další utkání v Národní basketbalové lize odehraje Brno v sobotu v Kolíně.