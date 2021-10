Ve francouzském Roubaix obsadili časem 44,651 sekundy devátou příčku. „Za takovou premiéru se nemůžu zlobit. Došlo ke generační výměně, Matěj s Dominikem přišli v loňské sezoně mezi nás a Robin tam byl pojistka jako matador. Doufal jsem v osmičku, ale na Japonce nám chyběly dvě desetiny,“ uvedl brněnský i reprezentační kouč sprinterů Petr Klimeš.

I devátá příčka je ovšem příslib do budoucna. „Víme, na čem musíme pracovat, ale myslím, že týmový sprint v tomto či podobném složení naději má. Kluci do toho mají obrovskou chuť, což je motor, který je může posunout minimálně na časy, které jsme byli schopní jezdit ve staré partě,“ poznamenal trenér.

Při Nations Cupu v Kolumbii jela týmový sprint stejná trojice, ovšem Topinka rozjížděl na první pozici a Bohuslávek jel druhý. „Teď jsme sestavu obměnili, protože Dominik byl na nás až moc rychlý. Rozjížděl Matěj a šli jsme do toho bez očekávání. Mohli jsme jen překvapit, když jsme takhle jeli poprvé. Nebyl moc prostor na trénink, po mistrovství Evropy jsme spíš improvizovali,“ popsal Wagner.

VÝSLEDKY

Muži - týmový sprint:

Finále: Nizozemsko (Hoogland, Lavreysen, van den Berg) 41,979 - Francie (Grengbo, Helal, Vigier) 42,550, o 3. místo: Německo (Bötticher, Eilers, Schröter) 43,141 - Rusko (Gladyšev, Šarapov, Jakuševskij) 43,717, …9. ČR (Bohuslávek, Topinka, Wagner).

Ženy - týmový sprint:

Finále: Německo (Friedrichová, Graboschová, Hinzeová) 46,064 - Rusko (Antonovová, Tyšenková, Vojnovová) 46,718, o 3. místo: Británie (Bateová, Ridge-Davisová, Tannerová) 48,059 - Japonsko (Ohtaová, Satová, Umekawová) 48,612.

Scratch: 1.Fidanzaová (It.), 2. van der Duinová (Niz.). 3. Valenteová (USA), 4. Coles-Lysterová (Kan.), 5. Šeraková (Běl.), 6. Berteauová (Fr.), …9. Ševčíková (ČR).

Bohuslávek si odbyl ostrou premiéru na mistrovství světa na dráze, dosud okusil šampionát pouze v bikrosu, ze kterého přešel k závodění na velodromu. „S klukama jsme v tomto složení na závodě nikdy nejeli, technicky jsme udělali všechno správně, takže práci jsme odvedli dobře. Svůj nejlepší čas jsem však nezajel, takže potřebuji zrychlit a když to takhle půjde dál, myslím, že to bude dobré,“ prohlásil Bohuslávek.

Bikrosovou minulost má také Topinka, který jel poprvé naostro místo 250 metrů pro rozjížděče v týmovém sprintu dvojnásobek na druhé pozici. „Je to dvakrát horší. Rozjíždění je nejblíž tomu, co jsme dělal celý život v bikrosu, vybombím jedno kolo naplno a jsem schopný zajet časy jako světová špička. Jenže to není týmový sprint, vždycky jsem udělal díru a kluci ji nesjeli. Matěj je schopný jet jedničku, já si musím na dvojce ještě zvyknout. První kolo je brnkačka, ale dalších dvě stě padesát metrů zrychlovat, nebo minimálně udržovat stejnou rychlost, je pro mě mnohem těžší. Do cíle trochu zpomaluji. Vím, co musím přes zimu zlepšit, a věřím, že příští rok to bude mnohem lepší,“ uvedl Topinka.

Týmový sprint umí rozjet o šest desetin sekundy rychleji než Bohuslávek, jenže to není záruka dobrého výkonu. „Dominik má start zatím příliš silný, takže jsme tým potřebovali složit tak, aby byl kompaktní, což jsme si dali za hlavní úkol našeho vystoupení. Když je týmový sprint kompaktní, z velké části to určuje, jestli pojede dobře, nebo ne. Individuální výkony musí být svým způsobem upravené tak, aby jel tým spolu a měl nějakou šanci. Jenže ho nemáme v současné době kde vyzkoušet,“ zmínil Klimeš chybějící adekvátní velodrom v České republice.

V ženském scratchi premiéru na světovém šampionátu okusila Petra Ševčíková, která obsadila devátou příčku. „Myslím, že jsem se dokázala dobře uklidnit, byla jsem míň nervózní než normálně. Chtěla jsem do závodu dát, co mám, což se povedlo, takže jsem spokojená,“ řekla česká dráhařka.

Ve čtvrtek pojede v Roubaix sprint Veronika Jaborníková. „Úspěch je už to, že si vyjela kvótu v keirinu, sprintu i pětistovce. Bude to její premiéra na mistrovství světa a budeme rádi za každou zkušenost, kterou získá,“ doplnil trenér.