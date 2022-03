První dva sety mužského finále měly podobný průběh, začátek byl vyrovnaný, ale v koncovkách dominoval Solnický. Za stavu 0:2 na sety Švec hru zdůraznil, což mu přineslo výhru ve třetí sadě. Ve čtvrtém setu už výsledek kontroloval opět Solnický, naopak Švec potřeboval ošetřit mimo kurt. „Před dvěma týdny jsem si něco udělal s krkem, když jsem odehrál úder na dlouhou ruku, tam mi tam trochu píchlo. Ale limitující to nějak nebylo,“ popsal Švec, který už průběh finálového duelu nedokázal otočit. „Odehrál jsem proti Kubovi hodně zápasů, ale jak mě přehrál v prvních dvou setech, to se mi dlouho nestalo. Vyhrál zaslouženě.“

Jakub Solnický.Zdroj: Irena VanišováSolnický se tak stal sedmým českým squashistou, který získal titul v domácím šampionátu. Přitom předtím byl třikrát ve finále. Na letošním šampionátu ztratil pouze jeden set. „Tomu nemohu vůbec uvěřit. I když jsem stál proti těžkým soupeřům, povedlo se mi proti nim ušetřit síly. To mi pomohlo ve finále, protože Martin (Švec) měl postup do něho složitější. Doufám, že se mi podaří přidat další titul,“ dodal Solnický. Osmnáct českých triumfů z MČR má na svém kontě Jan Koukal, čtyři Mekbib. Za posledních dvacet let kromě těchto hráčů získal titul ještě Pavel Sládeček, a to v roce 2009. „Je skvělé, že po třinácti letech vezu vítězství do Ostravy,“ těšilo Solnického.

Potřetí za sebou dominovala Anna Serme, podruhé opět ovládla republikový turnaj bez ztráty setu. Ve finále přehrála jasně Terezu Svobodovou. „Se svoji hrou jsem byla spokojená nejvíce v sobotu, kdy to bylo dobré. Terka ale útočila z nečekaných pozic, musela jsem být ve střehu a aktivní v obraně. Dělala jsem body hlavně ze zadní části kurtu,“ tvrdila Serme, která získala čtvrtý republikový titul. Nejvíce triumfů má v české squashové historii Jana Šmeralová, která jich má devět.

Anna Serme.Zdroj: Irena Vanišová„To byla jiná doba, když hrála Šmeralová, tak byla favoritkou po několik let. Já jsem hrála v éře Lucie Fialové a Olgy Kolářové, se kterými jsem byla ve finále. Nevím, jestli se mi podaří dosáhnout na devět titulů, spíše to nevypadá. Zaměřuji se především na světový žebříček PSA, kde bych byla ráda historicky nejlepší Češkou,“ tvrdila Serme, která v současné době drží 38. místo a na české maximum jí schází čtyři místa. „Hrát proti ní bylo velmi náročné, dva sety jsem se držela, v tom třetím už to nešlo, hrála moc hezky. Je fakt složité proti ní zakončit, má skvěle naběhaný kurt,“ tvrdila finalistka Svobodová.

První medaili na mistrovství republiky vybojoval Viktor Byrtus, který v duelu o třetí místo přetlačil Marka Panáčka. Ten měl za sebou velmi náročný duel, když den předtím prohrál v pěti setech se Švecem. „Moc mi to stále nedochází, konečně mám první medaili. Předvedl jsem asi nejlepší zápas na šampionátu, cítil jsem se dobře,“ tvrdil Byrtus, který v roce 2020 byl pátý, ve 2021 čtvrtý a nyní má třetí místo. „Jsem rád, že to má vzestupnou tendenci a rád bych v příštím roce hrál finále.“ Bronzovou medaili v ženách získala Eva Feřteková, která porazila Kolářovou. „Těší mě to, Olču jsem neporazila už hodně dlouho, na šampionát se umí totiž dobře připravit. Snažila jsem se hlavně tlačit a zrychlovat hru,“ tvrdila Feřteková, která má na kontě už pět medailí z MČR.

Během squashového šampionátu mohla veřejnost přispět na pomoc Ukrajině. A to buď přímo v pražském sportovním centru Hector nebo peníze zaslat na účet asociace. Veškeré prostředky se pošlou na konto Červeného kříže. Akci iniciovala asociace ve spolupráci s Ukrajincem Vitalijem Sadirovem, který je provozovatelem sportovního centra Hector. Celkově se povedlo vybrat kolem 25 tisíc korun.

„Všichni válku vnímají, je složitější v této atmosféře vůbec sportovat. Viděl jsem, že snad minulý týden hráli ruští squashisté své mistrovství. Ukrajinci uspořádali svůj šampionát týden před napadením jejich země. Je to šílené,“ prohlásil Solnický. Aktuální šampion rovněž přispěl do sbírky na pomoc Ukrajinu. „Můj trenér za každý zápas, který jsme odehráli, tak přispíval do sbírky. Za mě měl pět výher.“