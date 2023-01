„Je to první krůček v rámci historie, první vítězství nad Nymburkem a první triumf v základní části. Ale zítra je zas nový den a stále je to jen prostředek sezony. Do play off ještě zbývá patnáct zápasů. Teď musíme zapracovat nové hráče a snažit se o to, abychom hráli jako dnes ve třetí čtvrtině. To byl náš basketbal," prohlásil trenér družstva Lubomír Růžička.

Brňané na palubovce dlouholetého šampiona prohrávali po půli těsně 38:43, zápas zvrátili na svou stranu ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli 26:18. „V první půlce jsme měli spoustu střel, ale neproměňovali jsme je. Jsem strašně rád za výhru, protože nám dá elán do další práce," radoval se brněnský kouč.

Bodovou produkci Basketu si rovnoměrně rozdělila esa týmu, nejvíc patnáct jich zaznamenal Šimon Puršl, Richard Bálint s Viktorem Půlpánem zapsali o jeden míň.

„Byl to hodně vyrovnaný a náročný zápas. Jsem rád, že jsme to urvali, i když jsme tam měli hlušší místa. Ale udrželi jsme se v kontaktu, což bylo klíčové, abychom to pak na konci urvali. V první půli nám to tolik nepadalo, zvláště některým, ale těm to pak zase padalo ve druhé půli jako třeba Šimonovi Puršlovi a Randymu Culpepperovi. Máme tým dobře poskládaný, že se o ty body dokážeme všichni podělit. Právě proto to mají týmy proti nám těžké, protože to není jen o jednom či dvou hráčích," podotkl Půlpán.

Základní část zakončí Basket sobotním domácím soubojem s Kolínem, poté ho čeká nadstavba.