Na rozdíl od předchozích bojů v play-off se finále hraje na čtyři vítězná utkání. Už semifinále byl přitom velký boj. Brněnští Draci šli jako vítěz základní části do série proti Eagles Praha jako velcí favoriti, se svým soupeřem se však neočekávaně natrápili. Rozhodnout musel až závěrečný pátý duel, který na vlastním stadionu Draci ovládli poměrem 10:3.

Postup do finále si přitom Draci Brno mohli zajistit už mnohem dřív, po dvou úvodních utkáních totiž nad pražským celkem vedli 2:0. V hlavním městě však následně dvakrát prohráli, čtvrté utkání dokonce jednoznačně 1:9. „Tam Eagles byli lepší jasně lepší tým. Nám se proti některým jejich hráčům vůbec nedařilo,“ popsal pro extraligový web trenér Draků Hynek Čapka. Přesun do domácího prostředí však brněnskému celku prospěl a rozhodující zápas zvládl, čímž si zajistil už sedmadvacátý postup do finále Extraligy.

Druhá semifinálová série mezi Hrochy Brno a Tempem Praha měla být papírově vyrovnanější, nakonec však Hrochům stačily pouze čtyři utkání, aby si zajistily postup. „Tempo hrálo celou sérii opravdu dobrý baseball a věděli jsme, že od začátku musíme mít navrch,“ nastínila letošní posila Hrochů Tyler Smith.

Pražskému celku Hroši povolili jen jediný vyhraný zápas, sérii ukončili doma ve čtvrtém utkání. „Měli jsme za sebou skvělé tréninky, celý týden jsme byli pořádně nahecovaní a opravdu dobře jsme se připravili. Čelili jsme opravdu dominantním pražským nadhazovačům, ale bojovali jsme opravdu o každý nadhoz. Byla to ohromná zábava a naši fanoušci byli zas neuvěřitelní,“ ocenil Smith příznivce Hrochů, kteří na domácí utkání vytvořili úctyhodnou atmosféru.

Finálová série začne na stadionu Draků, kde by se hrál i případný rozhodující sedmý zápas. Hroši však určitě zbraně neskládají a věří si. „Čtvrté semifinále bylo přesně tím baseballem, kterým se chceme prezentovat. Soupeře teď zkrátka můžeme přemlátit, bojovat víc než oni. Naučili jsme se vítěznou mentalitu, jdeme do zápasu s tím, že vyhrajeme, což nám z úvodu chybělo. Když máme takový přístup, je extrémně těžké nás porazit,“ uvedl trenér Hrochů John Hussey.