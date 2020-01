Brněnský tým zatím prožívá jednu ze svých nejpovedenějších sezon. V EuroCupu sice vypadl ve skupině, ale poprvé vyhrál tři zápasy, v lize se přetahuje o druhou pozici a teď si zahraje o titul i v Českém poháru.

Jednou z ústředních tváří klubu je Američanka Gabby Greenová. Čtyřiadvacetiletá křídelnice se po rozpačitém úvodu na své první štaci mimo rodnou Ameriku rozehrála k parádním výkonům. „Jsem v Brně spokojená. Nejde o malé město a je kam se podívat,“ vyzdvihla Greenová.

Jak si zvykáte na život daleko od domova?

Je to poprvé, co jsem pryč z Ameriky na delší dobu. Vše je samozřejmě naprosto odlišné a chybí mi rodina. Ráda ale cestuju a zažívám nové věci. Líbí se mi, že můžu poznávat novou kulturu a užívám si to.

Proč jste se rozhodla pro Brno?

Chtěla jsem zkusit něco nového. Nikdy předtím jsem nebyla ani poblíž České republiky. O Brnu jsem do té doby neslyšela. Lákalo mě otestovat něco dost neznámého. Neměla jsem vůbec žádná očekávání. Říkala jsem si, že co se má stát, stane se.

Co se přihodilo, že se vám v EuroCupu tak povedly odvety, když jste všechny tři vyhrály?

Na začátku byla pro nás soutěž dost obtížná. Přece jenom všichni naši soupeři měli na rozdíl od nás v týmu aspoň jednu basketbalistku z WNBA. Každá jsme si prožila šok. Ale odehrály jsme několik těžkých zápasů a postupně se uklidnily. Byly jsme na ostatní týmy už lépe připraveny. Věděly jsme, co od nich můžeme očekávat. Taky jsme byly míň nervózní.

Jaké máte cíle do zbytku sezony?

Nejdůležitější pro mě je vyhrát co nejvíc zápasů, co bude možné. Hlavně jsme chtěly vyhrávat v EuroCupu. Hodně to posílilo naše sebevědomí.

Co soudíte o kvalitě české ligy?

Je dobrá. Každý zápas musíme brát velmi zodpovědně a nechodit do něj s tím, že to nějak uhrajeme. Někdy nám zápasy vyjdou tak, že jsme se svou hrou spokojeny, jindy si zas říkáme, že je třeba hrát líp.

Jste z Kalifornie, což znamená hlavně moře a subtropické počasí. Jak snášíte zimu v Brně?

Dosud nikdy jsem nezažila opravdovou zimu. U nás doma je v zimě přes dvacet stupňů. Takže je to nezvyk, ale zatím to nebylo nějak hrozné.

Gabby Greenová

-Narozena: 18. 10. 1995 v Oaklandu

-Pozice: křídlo

-Číslo dresu: 33

-Národnost: USA

-Úspěchy: zlato na MS U19 v Litvě, zlato na MS 3x3 U18.