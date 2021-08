V jihomoravské metropoli nyní bojuje o finanční odměnu i body do žebříčku s teprve devatenáctiletou Michaelou Břínkovou. „Je těžké odhadnout, jaké ambice mají, protože spolu netrénovaly. Jde o nově složenou dvojici a když postoupí ze skupiny, bude to úspěch," řekl před turnajem,“ Vít Mařík, garant beachvolejbalové sekce Českého volejbalového svazu.

O úspěchu už se tedy dá zřejmě hovořit, protože české plážové volejbalistky v pátek zaznamenaly v základní skupině dvě vítězství a postupují dál. Nejprve 2:1 na sety porazily americké hráčky a stejným výsledkem uspěly i nad Němkami.

Se dvěma porážkami skončily po pátečních zápasech brněnské zástupkyně Michaela Kulhánková a Anna Pospíšilová. „Nemáme úplně co ztratit, půjdeme do toho odvážně a užít si to. Když budeme mít štěstí na los, zkusíme nějaký zápas vyhrát," vyhlížela před turnajem Kulhánková.

V sobotu pokračují zápasy hlavní soutěže, v neděli se pak uskuteční boje o medaile.