Čeští reprezentanti zvládli první ze tří kroků, které vedou do Litvy na světový šampionát, kde se naposledy představili v roce 2012, před čtyřmi lety scházeli. Postoupí pouze vítěz turnaje. „Samozřejmě se nám líp dýchá, první zápas je strašně důležitý a nám se povedl. Připravili jsme se a klobouk dolů před kluky, protože takticky splnili všechno, co jsme si řekli,“ liboval si český kouč Tomáš Neumann.

Jeho svěřencům vyšel první poločas, kdy odskočili o dva góly. V desáté minutě otevřel skóre Michal Holý, který dorazil do sítě vlastní ránu odraženou od tyče. „Tomáš Vnuk mi dal míč na prostředek, trefil jsem tyčku, odrazilo se to ke mně a pravačkou jsem dorazil do sítě. Moc gólů pravačkou nedávám, zaplaťpánbůh za to,“ usmál se autor první trefy.

Už předtím domácí tým dvě velké příležitosti zahodil, ale Holý důležitou branku vstřelil. „Bavili jsme se na pokoji s Michalem Seidlerem, který říkal, že když dáme první gól, určitě vyhrajeme,“ zmínil Holý diskuzi s kapitánem, který nenastoupil kvůli karetnímu trestu.

V předposlední minutě první půle pak riskantně vyvezl míč brankář Ondřej Vahala a předložil ho do gólové příležitosti Vnukovi, jenž napálil míč pod břevno – 2:0.

Po přestávce Slovinci zvýšili aktivitu a sedm minut před koncem se odhodlali k power play. Ve 35. minutě Matej Fideršek ze standardní situace snížil. „Když jsem byl na střídačce, byl jsem v závěru nervózní. Kluci z Chrudimi bránili power play výborně, Slovinci měli jen střely z dálky a do žádných vážnějších situací se už nedostali,“ oddechl si po utkání střelec prvního gólu.

Rozhodla penalta

Závěrečnou válku nervů rozhodl pokutový kop, když slovinský zadák Žiga Čeh fauloval brněnského odchovance Radima Zárubu, který se natahoval po míči mířícím před prázdnou branku. Penaltu s přehledem proměnil Tomáš Koudelka. „Je to pro nás nesmírně důležitý vstup do kvalifikace. Se Slovinci máme zápornou bilanci, ještě jsem je neporazil, teď poprvé. Navíc nám chyběl Michal Seidler, o to víc jsme semkli do defenzivy. Rozhodla zodpovědnost jednotlivce vůči týmu, padali jsme do střel a usnadnili jsme to Ondrovi Vahalovi, který podal výborný výkon,“ ocenil spoluhráče Holý.

Vahala mohl v závěru vedle asistence oslavit i branku, ovšem přes celé hřiště trefil pouze tyč. „Ondra podal vynikající výkon, trochu mi tam od něj však chyběla hra dopředu, i když jsme díky němu dali druhý gól. Máme připravené varianty i s ním a mohli jsme je použít v zápase daleko víckrát,“ pravil kouč.

Vypjatý duel český celek očekával. „Takové zápasy jsou vždy vyhecované a Slovinsko patří k nejlepším týmům v Evropě. Věděli jsme, do čeho jdeme a byla i naše taktika je rozhodit. Často se soustředili na rozhodčí a na sebe, že jim to nejde, víc než na míč,“ podotkl Neumann.

Čeští reprezentanti mohli duel uklidnit mnohem dřív, jenže Vnuk nebo Záruba neproměnili sólové úniky. „Za patnáct let mé práce v reprezentaci máme nejmladší tým a v zakončení je vidět, že nám chybí Lukáš Rešetár a Michal Seidler. To jsou továrny na góly a bez nich jsme jaloví. Naštěstí jsme našli jiné střelce a doufám, že se k nim přidají postupně další,“ uvedl Neumann.

Dnes od šesti hodin večer nastoupí jeho svěřenci proti Rumunsku už se Seidlerem. „Soupeře máme načteného, přesto budeme připravovat taktiku a chystat se na jednotlivé hráče, takže nás čeká dlouhá noc,“ oznámil trenér.

Česká republika - Slovinsko 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 10. Holý, 19. Vnuk (Vahala), 38. Koudelka (pen.) – 35. Fideršek (Fetić). Rozhodčí: Šabanov, Nevěrov – Velikanovová (vš. Rusko). Žluté karty: 8. Koudelka, 24. Vnuk – 28. Fetić, 28. Osredkar. Diváci: 1232.

Česká republika: Vahala (Hůla) – P. Drozd, Slováček, Koudelka, D. Drozd – Holý, Záruba, Janovský, Vnuk – Vokoun, Černý, Křivánek Trenér: Tomáš Neumann.

Slovinsko: Puškar (Lovrenčič) – Mordej, Čujec, Fetič, Čeh – Hozjan, Koren, Totoškovič, Osredkar – Turk, Bukovec, Duščak, Fideršek Trenér: Andrej Dobovičnik.

JAROSLAV KÁRA

PAVEL ŠŤASTNÝ