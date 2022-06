V elitní kategorii zaznamenal Jakub Šťastný páté místo v keirinu, Martin Čechman skončil sedmý, stejně jako ve sprintu, kde o příčku lépe dopadl Tomáš Bábek.

Přestože byl podnik po dvouleté odmlce zařazen do nižší druhé kategorie Mezinárodní cyklistické unie UCI, účast pořadatele z Dukly Brno mile překvapila. „Akce byla velmi pozitivně hodnocena hlavním rozhodčím a dostáváme doporučení pro přidělení první kategorie pro rok 2023,“ radoval se hlavní kouč brněnské Dukly a víkendový komentátor Svatopluk Buchta.

Výsledky Grand Prix Brno:

Muži – omnium: 1. Plebani 123, 2. Lamon (oba It.) 119, 3. Tene (Izr.) 105, 4. Crista (Rum.) 95, 5. Hesters (Belg.) 95, 6. Rugovac (Dukla Praha) 77.

Madison: 1. Rugovac, Donega (Dukla /Praha/It.) 66, 2. Plebani, Lamon 55, 3. Pollefliet, Hester (Belg.) 40, 4. Štec, Pszczolarski (Tufo Pardus Prostějov/Pol.) 36, 5. Levi, Tene (Izr.) 21, 6. Voneš, Křenek (Dukla Praha/Favorit Brno) 11.

Sprint: 1. Rudyk, 2. Rajkowski (oba Pol.), 3. Hsieh Nien Hsing (Tchaj-wan), 4. Szalontay (Maď.), 5. Bianchi (It.), 6. Bábek (Dukla Brno).

Keirin: 1. Rudyk, 2. Bianchi, 3. Rajkowski, 4. Danylčuk (Ukr.), 5. Šťastný (Dukla Brno), 6. Rochna (Pol.), 7. Čechman, …9. Wagner (oba Dukla Brno).

Muži U23 – scratch: 1. Keinan (Izr.), 2. Wafler, 3. Kokas (oba Rak.), 4. Vlček, 5. Kovařčík, 6. Štec (všichni Tufo Pardus Prostějov).

Ženy – madison: 1. Griffinová, Kayová 38, 2. Gillespieová, Sharpeová (všechny Ir.) 35, 3. Guarischiová, Scandolaraová (It.) 28, …5. Bartoníková, Zayedová (Dukla Brno/Eg.) 9.

Omnium: 1. Bačíková (SR) 119, 2. Kayová 113, 3. Guarischiová (It.) 112.

Sprint: 1. Petriová (Pol.), 2. Stariková, 3. Lohvinjuková (obě Ukr.).

Keirin: 1. Stariková, 2. Petriová, 3. Finucaneová (Brit.).

Junioři – sprint: 1. Marciniak, 2. Przymusiňski (oba Pol.), 3. Malášek, …6. Hytych (oba Dukla Brno).

Keirin: 1. Marciniak, 2. Zygielo (Pol.), 3. Malášek.

Juniorky – sprint: 1. Glowacká (Pol.), 2. Poulová, 3. A. Jaborníková (obě Dukla Brno).

Keirin: 1. A. Jaborníková, 2. Mikšaníková (Dukla Brno), 3. Glowacká.