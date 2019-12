OBRAZEM: KP zvládlo tureckou misi. Ruce se třepaly, říká Andělová

Ankara (Od zvláštního zpravodaje Deníku) – Do konce zápasu zbývalo třicet vteřin. Basketbalistky Králova Pole vedly o pouhé dva body. Slibný náskok, ale pořád ne dostačující. Míč si do rukou vzala Gabriela Andělová, měla k dispozici dva trestné hody. „Co se mi honilo hlavou? Že jsem za život dala už asi dva tisíce šest košů a že je to o mechanismu. První střela byla dobrá, u druhé se mi už třepaly ruce,“ přiznala brněnská rozehrávačka.

Basketbalistky Králova Pole porazily Botas 80:75 | Foto: David Titz