Vyrovnaný začátek prvního setu poznamenal pád domácí Simony Jelínkové, kterou nakonec se zraněným kolenem musela rychlá záchranná služba převézt do nemocnice. Její spoluhráčky i přes komplikaci v sestavě držely se soupeřkami krok. První set však těsně prohrály 24:26. „Co se týká zranění Simony Jelínkové, tým má na to, aby tuhle situaci dokázal vstřebat. Přejeme si, aby Simča byla v pořádku a mohla zasáhnout do dalších zápasů, ale pokud to tak nebude, nedá se nic dělat, musíme hrát a bojovat bez ní,“ řekl o absenci jedenadvacetileté smečařky brněnský trenér Wiesner.