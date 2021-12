Start mistrovství však stihl v pořádku a ihned se zapojil do role mladého klenotu, který má navrátit českému florbalu dlouho postrádaný lesk. A spolu s juniorskými mistry světa dokázal, že sázka na dravé mládí se rozhodně vyplatila.

Po titulu v Mladé Boleslavi a juniorské světové scéně tak přidal do své vitríny s čtyřčíslím 2021 další významný kov: bronz z mistrovství světa v Helsinkách. „Je to něco, co se jen těžko popisuje," prozradil Hemerka.

Medailová radost po sedmi letech. Čeští florbalisté vyválčili světový bronz

Bronzová medaile z Helsinek, místa, kde vy to moc dobře znáte. Užil jste si to naplno?

Kdybych se nevrátil s medailí na krku, tak by to asi bylo malinko horší (smích). Má to vícero pohledů. Samozřejmě týmový úspěch všechno přebíjí, je to něco úžasného a jen těžce popsatelného. Bydleli jsme navíc na krásném místě, kde o nás bylo naprosto perfektně postaráno. Co se však týče organizace, tak jsem byl malinko zklamaný třeba z té dlouho diskutované haly. A ta zima, no to si ani nedovedete představit. Ale to jsou věci, které samozřejmě neovlivníme.



Samotný odlet do Finska proběhl ve vašem případě malinko kuriózně, viďte?

To máte pravdu (smích). Kvůli koronavirové situaci jsem byl nucen vynechat přípravný kemp na Kladně a ani jsem nemohl s týmem odcestovat do Helsinek. Takže do dějiště šampionátu jsem přiletěl samostatně až v den prvního zápasu s Německem. Celkem náročný pátek, nebudu lhát.



Jaké však byly první pocity po zisku bronzové medaile?

Vážně nepopsatelné, doslova. Je to něco neuvěřitelného, český florbal čekal na medaili již několik let a to, že jsme to dokázali právě my, je pro mě největší hrdost a pýcha. Sešla se tu naprosto skvělá parta kluků s obrovskou chutí vyhrávat a zážitky, které jsme tu společně prožili, asi nikdy ze své paměti už nesmažu.

Bronz jako jasný vzkaz florbalovému světu

Věřil jste i v tom doslova infarktovém prodloužení?

Já rozhodně. Neviděl jsem teda do hlavy spoluhráčům, ale jsem přesvědčen, že jsme si věřili všichni. To odhodlání, obzvlášť po té smolné porážce v semifinále, bylo obrovské. A myslím si, že i to rozhodlo, že jsme zkrátka chtěli více než Švýcaři.



V jakém světle se nesly oslavy národního týmu?

Bujarém, co vám budu povídat (smích). V týmu je hned několik zkušených tahounů, kteří za to umí opravdu pohotově vzít a musím říct, že se to naprosto ukázalo. Bronzovou medaili jsme v Helsinkách oslavili poctivě a doufám, že i po návratu domů se něco pěkného uspořádá.

Tajemství bronzové posádky: Vítězná mentalita mladíků a skvělá týmová práce

Už jste stihl ukázat medaili rovněž v rodném městě?

Všechno je to v plánu. Rozhodně to oslavíme s rodinou a přáteli, už se moc těším, jak jim všem ukážu medaili a pochlubím se zážitky z celého šampionátu.

Co tato vzácná medaile znamená pro celý florbal v Česku?

Znamená to jasný vzkaz světu, že se s námi musí nadále počítat. Jasným důkazem už byla zlatá medaile z MS juniorů, na kterou se nyní v Helsinkách podařilo skvěle navázat. Myslím si, že v současnosti má tuzemský florbal velkou základnu mladých nadějných hráčů, kteří rozhodně mají co nabídnout, což může přinést v blízké budoucnosti další velké úspěchy.

Pojďme na úplný začátek. Překvapila vaše blízké okolí nominace na seniorský šampionát?

Musím říct, že někteří byli opravdu v šoku, ale většinou to bylo takové to příjemné překvapení. Já osobně jsem cítil obrovskou hrdost, přeci jenom si myslím, že to je výjimečný počin pro takhle mladého hráče. Před šampionátem i v jeho průběhu se mi dostávalo obrovské podpory zejména od rodiny a rovněž přátel, což mi dodávalo obrovskou energii a sílu do všech zápasů.

Neměla rodina v plánu za vámi přicestovat?

Určitě, měla. Ale bohužel se to z vícero důvodů nepodařilo zrealizovat, a tak zůstali věrnými fanoušky alespoň prostřednictvím televizních obrazovek.

Vánoční dárky z Finska byly v plánu

Cítíte se stále jako věrný Brňák, nebo už srdíčko mírně tíhne směrem do Čech?

Myslím si, že já budu Brňákem srdcem i duší asi napořád, to mi nikdo nedokáže vymazat. Samozřejmě jsem nyní hráčem Mladé Boleslavi, takže malá část se „přestěhovala“ tam, ale na moje rodné město já nedám nikdy dopustit a rozhodně se budu chtít domů jednou vrátit.



Jak často se v tomto náročném programu dostanete za rodinou?

Možná to malinko překvapí, ale celkem často. Snažím se otáčet za rodinou co to jenom jde, mám tu rovněž přítelkyni, takže tu trávím poměrně hodně času. Je pravdou, že v kombinaci s tréninky a zápasy to není úplně jednoduché, ale když se naskytne jakákoliv příležitost, tak mířím na Moravu.

Hrál fotbal s Hložkem, teď řádí jinde. Hemerka pomohl k titulu i světovému zlatu



Zvládl jste ve Finsku nakoupit vánoční dárky pro rodinu?

Měl jsem to v plánu, přemýšlel jsem, že bych to letos udělal takhle netradičně. Ale nakonec na to nebyl vůbec čas, navíc nám to skrze nejrůznější opatření a nařízení nebylo úplně doporučováno, takže letošní nadílku pod stromeček tak nechávám až na doma.



Na krku bronz z mistrovství světa, před vámi navíc boje o titul v lize. Díváte se však ve své kariéře ještě dále?

Snažím se samozřejmě žít přítomností, ale určitě po své vzdálenější budoucnosti pokukuji. Lákalo by mě si jednou zahrát někde ve Švédsku či Švýcarsku. Finsko pro tuto chvíli odkládám stranou, to už mi kvůli zraněním dvakrát úplně nevyšlo, takže spíše tyto dvě zmíněné země. Ale jak říkám, tohle je ještě hodně daleko, jdu pomalu krůček po krůčku.



A co rodný brněnský Hattrick, na ten také myslíte?

(smích) Tak určitě, to bych si nedovolil na něj zapomenout. Vždycky si říkám, že se domů jednou určitě vrátím, takže věřím, že se naše společné cesty zase protnou.