Dvě dekády. Se závěrem letošní Tour de France neskončila jen přehlídka hvězdných jmen a momentů. Odbylo také druhé kulaté výročí od slavného triumfu Jána Svorady na Champs-Elyséés.

Ján Svorada ještě coby profesionální cyklista. Svou aktivní sportovní kariéru ukončil v roce 2006. | Foto: DENÍK

Ten v létě roku 2001 prolétl kolem Vítězného oblouku a jako dosud jediný Čech slavil vítězství v poslední etapě Tour, na nejzářivějším sprintu světa. „Každý rok se to vrací. Buď se blíží výročí, nebo se má jet ta etapa a všichni chtějí vědět, jaké to tenkrát bylo. Můžu se jen opakovat: jsem rád, že se to povedlo. Beru to jako další vyhranou etapu, ale samozřejmě tím, že se jedná o konec Tour, to má větší ohlas,“ uvedl rodák z Trenčína.