Malou výhru zaznamenala při nedávném halovém mistrovství republiky ve Vítkovicích. S výkonem 172 centimetrů sice skončila až na osmém místě a daleko zaostala za předcházejícími ročníky, z nichž pět vyhrála a jednou skončila stříbrná, ovšem po dlouhých měsících si zazávodila. „Výkon nebyl slavný, ale to mi nevadí. Jsem ráda, že jsem to zkusila a po závodě odešla zdravá,“ zmínila dvaadvacetiletá přední česká výškařka.

Michaela Hrubá

Narozena: 21. února 1998 v Bořitově

Výška: 193 centimetrů

Osobní rekord: 195 centimetrů

Letošní výsledky: 8. místo na HMČR ve Vítkovicích: 172 centimetrů

Úspěchy: zlato z MSJ (2016), 6. místo na HME (2017, 2019), 5x vítězka HMČR, 3x vítězka MČR

Koleno jí přes všechny pokroky stále částečně limituje. „Cítím ho po těžkých trénincích, ale oproti předcházejícím obdobím jde o nesrovnatelný rozdíl,“ lebedila si Hrubá.

Současná situace kolem pandemie koronaviru jí tak paradoxně hraje do karet. „Když to přeženu, hodí se mi, že se o rok posouvá olympiáda. Neměla jsem ještě splněný limit a teď dostanu dost prostoru na zlepšení. Můžu se za rok navíc posunout technicky a taky posílit zesláblé svaly,“ našla výhody odkladu her juniorská mistryně světa.

Pandemie ovšem přece jen ovlivnila její tréninkový plán. Společně s dalšími českými atlety musela předčasně prchnout z oblíbeného soustředění v jihoafrickém Potchefstroomu. „Už jsem tam byla zhruba čtrnáct dní a vracet jsem se měla desátého dubna. Situace kolem koronaviru se ale začala zhoršovat, takže jsme se sbalili a odletěli. Vyhovuje mi tamější teplé počasí a taky, že trénujeme na tartanu místo na trávě. Netrpí tolik klouby a všechno je šetrnější pro tělo. Navíc využíváme perfektní zázemí,“ líčila Hrubá.

Příhodné podmínky na trénování si však vytvořila i doma v Bořitově. „Vyšli mi vstříc ze Sokola a umožnili mi trénovat v tělocvičně. Takže současná situace můj trénink neovlivnila tak zásadně jako jiné sportovce,“ řekla trojnásobná mistryně republiky pod otevřeným nebem.

Přestože téměř rok laborovala s kolenem, na podzim se skoro nezastavila. „Každý den byl hodně náročný. Trénovala jsem, chodila na rehabilitace, ale vše nakonec přineslo své ovoce,“ pravila Hrubá.

Nad letošní atletickou sezonou momentálně visí velké otazníky. Po přesunutí olympijských her přišli atleti o vrchol roku. Ostatně právě oni jako první pocítili omezení související s koronavirem. Už na konci ledna jim zrušili halové mistrovství světa, jež se mělo konat 13. až 15. března v čínském Nan-ťingu. „Samozřejmě vůbec nevíme, jak se celá situace vyvine a jak letos bude venkovní sezona vypadat. Ale odložení olympiády je rozumný krok. Jsem zvědavá i na závody v České republice,“ přemítala Hrubá.