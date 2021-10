Původně se měl světový šampionát dráhových cyklistů uskutečnit v turkmenském Ašchabadu, ovšem koronavirová opatření jej přesunula do francouzského Roubaix. To ovšem neznamená, že se obejde bez restrikcí. Spíš naopak.

Trenér Petr Klimeš. | Foto: Martin Straka

Sportovci žijí v bublině, víceméně mohou pouze do hotelu a na velodrom. „Je to na houby, protože jsem člověk, který potřebuje volnost a všude si to užít, nebýt zavřený na hotelu. Bublina mě štve, potřebuji komunikaci s lidmi kolem sebe, nemůžeme si ani pokecat s jinými závodníky. Štve mě i nošení roušek, není vůbec zdravé a je to proti přírodě,“ zlobil se sprinter brněnské Dukly Matěj Bohuslávek.