Akce začíná ve čtvrtek od čtvrt na jedenáct dopoledne a v pátek ji uzavře od půl deváté ráno finále. „Letos je akce kvůli koronaviru organizačně náročnější. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Brně jsme ale přijali veškerá potřebná opatření. Děti si finále užijí stejně jako v předešlých letech,“ líčí Richard Adamec, šéf projektu Sazka Olympijský víceboj.

Republikové finále Odznaku všestrannosti je vyvrcholením Sazka Olympijského víceboje a přehlídkou těch nejlepších sportovních výkonů ve věkové kategorii deset až patnáct let. Účastní se ho družstva i jednotlivci a soutěží se celkem v deseti disciplínách.

Děti ve sportovním zápolení povzbuzují členové Českého klubu olympioniků, kterými jsou například sportovní střelec Jan Kůrka, diskař Imrich Bugár nebo veslař Oldřich Svojanovský.

Každý z nich má své družstvo a provází ho celým dvoudenním kláním. Role rozhodčích a vedoucích družstev se už tradičně chopí zástupci Armády a Policie České republiky. „Bez nich by to rozhodně nešlo,“ je si jistý Adamec a dodal. „Spolupráce funguje dlouhodobě a my si ji velmi vážíme.“

Cenné kovy pak úspěšným týmům i jednotlivců předá Martin Doktor, dvojnásobný olympijský šampion v rychlostní kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského výbor. Vítězné družstvo navíc získá pamětní medaile, které nesou jeho podobiznu. „Je příjemné být na pamětní minci, která se bude předávat dětem za sportovní výkon. Na té předchozí byla Šárka Kašpárková, takže je to pro mě čest,“ nechal se slyšet Doktor.

Akci zpestří i účast současných olympioniků. „Každý sportovec by si měl uvědomit, že to jak vystupuje, mohou sledovat tisíce malých dětí. A každým činem jim předává vzorec chování a také své životní hodnoty. Je dobré na to myslet a jít dobrým příkladem,“ říká dráhový cyklista Bábek.

Obhájcem prvenství je škola Oskol z Kroměříže.