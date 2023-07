Za nejlepší výkon večera obdržel bonus pět tisíc eur. Znojemský bojovník Vladimír Lengál po necelých třech minutách knokautoval Michaela Deigu-Schecka z Brazílie a ozdobil první ze dvou večerů organizace Oktagon ve smíšeném bojovém umění MMA na pražské Štvanici.

Vladimír Lengál (tmavé trenky) na pražské Štvanici po necelých třech minutách knokautoval Michaela Deigu-Schecka z Brazílie. | Foto: Oktagon MMA

Několik rychlý úderů a kop na hlavu znamenaly konec duelu po dvou minutách a 59 sekundách prvního kola. „Deiga vydržel dost, což mě nepřekvapilo. Šel dopředu, ještě si do toho naběhl, údery byly jednou tak tvrdší, protože necouval, chtěl mě ukončit, ale posichroval jsem si to kolenem,“ culil se Lengál.

Přitom chvíli před efektní kombinací, kterou Brazilce knokautoval, se také vzpamatovával z tvrdé rány. „Chytl jsem na játra, musel jsem to chviličku rozdýchat, ale je to MMA, jsme bojovníci a přečkal jsem to. Pokračovali jsme, diváci to ocenili, všichni řvali, což mě nakoplo. Trefil jsem jednu zadní, viděl jsem, že je Deiga otřesený a šel jsem po ukončení,“ líčil čtyřiatřicetiletý Lengál.

Na tiskové konferenci po pátečním turnaji Oktagon 45 Štvanice:Speciál ovšem mnohem víc dotazů než na jeho výhru padalo na konflikt mezi Lengálem a britským bojovníkem Shemem Rockem. Ten totiž na oficiálním vážení před turnajem nejprve českému borci nadával, pak do něj strčil a nakonec na něj chtěl hodit židli. „Vlítl mezi nás jeho trenér a pak už jsem jen viděl, jak Rock bere židličku. Nevím, co by se rozpoutalo, kdyby ji po mně nakonec hodil,“ povídal před turnajem.

Po vítězném souboji s Deigou-Scheckem pak čelil dotazům, zda si to s Rockem vyříká v kleci. Jenže Lengál zápasí ve váze do 66,3 kilogramů, Rock do 70,3 kilogramů. „Ondrovi (promotér Ondřej Novotný – pozn. red.) jsem říkal po zápase, že si krok po kroku chci dojít pro titul v šedesát šestce. Jsem otec od rodiny, mám dvě děti, jsem zkušený, dospělý fighter, nebydlím u mámy jako Rock. Nepotřebuji na sebe strhávat pozornost, strhávám ji na sebe svými výkony. Jak se zachoval, když jsem na váze vyshazovaný a strčí do mě… Strčil jsem ho zpátky, nejsem ničí boxovací pytel, pak na mě vzal židličku. To je pro mě úplné dno. Ten sport předávám dál, prezentuji ho, jak bych chtěl, od srdce. Nechci s tím člověkem mít nic společného,“ prohlásil Lengál.

Jenže to nenechalo v klidu Rocka, který na Štvanici v prvním kole ukončil na submisi Jana Malacha. „Znamená to, že proti mně nechceš bojovat?“ otočil se Lengála.

NEBOJÍ SE BOJE

Zkušený zápasník klubu RK Valetudo Znojmo odpověděl opět s chladnou hlavou. „Jedna věc je, že jsem žádnou nabídku nedostal. Druhá věc je, že ten člověk mě nezajímá, kdyby mě zajímal, šel bych do větší konfrontace, ale jak mě může zajímat člověk, který uráží celou sedmdesátku Oktagonu a ještě tam nic neukáže. Jdu si krok po kroku v šestašedesátce. Řekl, že se bojím bojovat… Měl jsem minulý rok dvanáct zápasů, zachránil jsem několik turnajů, jsem mistr short notice (vzít zápas na poslední chvíli – pozn. red.). Mám všechna ukončení před limitem. Podívej se na můj nos! Dávám rány pěstí, lokty, koleny, po nikom se neplazím jak holka, nechci nikoho škrtit. Tím bych to uzavřel,“ reagoval Lengál.

Rock ještě vyzdvihl své umění na zemi: „Kdyby graploval jak ty, taky bych se mnou nechtěl bojovat.“

To už Lengál nekomentoval a potvrdil, že by ho jako další sok lákal brněnský bojovník Jakub Dohnal. „Jsme oba z Brna, chci porazit trojku žebříčku, abych se přiblížil titulové šanci. Nechám to na Oktagonu, když chceš být nejlepší, musíš porazit všechny,“ pronesl.

Radost mu na Štvanici udělal jeho kamarád Radek Roušal, který při své premiéře v MMA porazil na body Armanda Herczega z Irska. „Jsem rád, že Radek může startovat v Oktagonu a ukázat, jaký je člověk, protože s žádným tupcem bych se nekámošil. Je to dobrý člověk, srdcař a dělá, co ho baví, fightuje, věnuje se jen tomu. V postoji šel hodně nahoru a když jsme spolu trénovali, říkal jsem mu, že ho v Oktagonu chtějí, aby z Undergroundu přeskočil do MMA, že nebude jiná možnost. Říkám mu: Je ti sedmadvacet, buď si užiješ slávu, nebo se můžeš štípat někde za pár korun. Šel do toho a jsem moc rád, že jeho premiéra byla vítězná, ovšem dalo mu to zabrat,“ poznamenal Lengál na adresu sparingpartnera.